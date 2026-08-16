Viele Gründe für Eintracht-0:4 Hitze, frühes Gegentor, individuelle Fehler Olaf Paare 16.08.2026, 10:19 Uhr

i Verdiente sich ein Sonderlob seines Trainers: Maik Strunk. Ottenbreit Michael. Michael Ottenbreit

1:5 und 0:4 – der zweite Teil der englischen Woche verlief für Eintracht Bad Kreuznach alles andere als befriedigend. Vor allem die Flut an Gegentoren beunruhigt. Zudem gibt es den Abgang eines Angreifers, der keine Minute für die SGE gespielt hat.

Diese Feststellung war Amin Ouachchen sehr wichtig: „Mit dem Auftritt in Idar-Oberstein hatte dieses Spiel nichts zu tun. Wir sind anders aufgetreten“, sagte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach nach der 0:4 (0:2)-Niederlage beim FV Dudenhofen.







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