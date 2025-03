Hills Parade pusht die Mentalitäts-Asse

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Da hatte Fabian Moorhead vom Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach fast ein Jahr lang verletzt aussetzen müssen. Bei seinem Comeback stand er nun direkt in der Startformation und markierte dann auch noch den 5:2 (2:2)-Endstand in einem packenden Spiel gegen den SV Rodenbach.

„Ich finde keine Worte zur Leistung der Jungs. Es ist unfassbar, was sie geleistet haben und wie sie sich gegen all die Nackenschläge vor und im Spiel zur Wehr gesetzt haben. Ich ziehe alle meine Hüte vor der bemerkenswerten Mentalität meiner Spieler“, überschlug sich FCS-Trainer Murat Yasar vor Lob. Nachvollziehbar, denn neben Christian Rech (Rotsperre) waren am Spieltag auch Marius Heimann, Milan Klein und David Atama ausgefallen.

Fritz und Maurer feiern ihr Debüt

Dazu mussten im Spiel die Leistungsträger Jeffrey Renner und Justus Rech verletzt ersetzt werden. Das führte dazu, dass neben Moorhead auch die Zweitmannschaftsspieler Philipp Fritz und Kevin Maurer ihr Saisondebüt gaben. Zudem musste Raphael Decker, der bisher nur auf wenig Einsatzzeit kam, von Beginn an auf der linken Abwehrseite ran. „Was er gegen Justin Geißert, einen der besten Spieler der Klasse, gezeigt hat, war überragend“, lobte Yasar, der auch Youngster Gerardo Luciano für seine abgeklärte Leistung in der Innenverteidigung ein Kompliment aussprach.

Die Schmittweilerer starteten vielversprechend. Simon Scherer (16., nach starker Vorarbeit von Leon Stibitz) und Aurel Rech (29.) brachten ihr Team in Führung. Kevin Schehl mit starker Einzelleistung (34.) und Artim Bekteshi nach einem zu kurzen Rückpass von Aurel Rech (45.) glichen aber aus. Nach der Pause schockte die Gastgeber nicht nur das Renner-Aus, es gab auch einen Elfmeter für die Rodenbacher. Doch FCS-Schlussmann Jakob Hill parierte erstklassig und verhinderte den Rückstand. „Das war sicher ein Knackpunkt in dem Spiel. Jakobs Parade hat alle gepusht“, sagte Yasar.

„Und das alles ist uns gelungen gegen ganz starke Rodenbacher, die sich in der Winterpause mit drei Mann verstärkt und ganz andere Ambitionen haben als wir.“ Murat Yasar

Die Gastgeber spielten sich nun in einen Rausch. Yannick Naujoks (59.) und Aurel Rech (60.) stellten mit einem Doppelschlag auf 4:2, ehe Moorhead mit dem 5:2 (74.) Schmittweilers Höhen zum Toben brachte. Nur wenige Sekunden später erhielt Efe Görlek eine Zeitstrafe und sollte gar nicht mehr aufs Feld zurück, um nicht Rot zu erhalten. Doch es standen keine weiteren Auswechselspieler zur Verfügung. „Wir haben mit großem Einsatz und Teamgeist auch die Unterzahl und Efes anschließendes Handicap wettgemacht“, freute sich Yasar und fügte an: „Ganz wichtig war die taktische Disziplin, da hat das Team die Vorgaben klasse umgesetzt. Und das alles ist uns gelungen gegen ganz starke Rodenbacher, die sich in der Winterpause mit drei Mann verstärkt und ganz andere Ambitionen haben als wir.“

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Moorhead, Luciano, Renner (55. Miftari), Decker – Naujoks, J. Rech (83. Fritz), Görlek – A. Rech, Scherer, Stibitz (85. Maurer).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Hinterweidenthal.