Weiter, immer weiter: Der FC Schmittweiler-Callbach muss in seiner Aufstiegssaison in der Fußball-Landesliga gegen einige Widrigkeiten ankämpfen. Am Sonntag geht es nach Hinterweidenthal.

Ein familiäres Wechselspiel steht beispielhaft für die zahlreichen personellen Veränderungen, mit denen der FC Schmittweiler-Callbach in seiner Aufstiegssaison in der Fußball-Landesliga zu kämpfen hat. Kapitän Christian Rech kehrt nach abgesessener Rot-Sperre ins Team zurück, das am Sonntag um 15 Uhr beim SV Hinterweidenthal antritt. Dafür drohen seine beiden Brüder, die ebenfalls Leistungsträger sind, auszufallen. Aurel Rech ist krank, Justus Rech verletzt.

Schon 26 Spieler setzten die Schmittweilerer im Saisonverlauf ein. Philipp Fritz, die Nummer 25, und Kevin Maurer, Debütant 26, halfen unlängst, das wichtige 5:2 gegen den SV Rodenbach abzusichern. „Wir jammern da nicht, machen einfach das Beste draus“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar, der sich auf das Engagement seiner Kaderspieler, aber auch auf die Unterstützung aus der zweiten Garde verlassen kann.

„Wir waren uns vor Rodenbach der Wichtigkeit des Spiels bewusst und kennen auch die Wichtigkeit der nächsten Partie.“ Murat Yasar

In Hinterweidenthal erwartet Yasar wie so oft in der Landesliga eine 50:50-Partie. Mit der Moral und dem Selbstvertrauen des Rodenbach-Spiels sollte ein Erfolgserlebnis möglich sein, verbunden mit den nächsten Punkten gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. „Wir waren uns vor Rodenbach der Wichtigkeit des Spiels bewusst und kennen auch die Wichtigkeit der nächsten Partie“, sagt Yasar und fügt an: „Es wird darum gehen, die gleiche Energie und die gleiche Lust wie in der Vorwoche auf den Platz zu bekommen. Dann bin ich guter Dinge.“

Neben den Fragezeichen hinter den Einsätzen der Rech-Brüder muss der FCS definitiv auf Raphael Decker verzichten, der gegen Rodenbach auftrumpfte, nun aber aus privaten Gründen fehlt. Marius Heimann und Milan Klein sind dagegen wieder dabei, auch bei David Atama und Jeffrey Renner hofft Yasar auf grünes Licht. Das angedachte Wechselspiel im Tor fällt übrigens bis Saisonende aus. Aufgrund eines Zusammenpralls in der Vorrunde muss Lucas Frenger derzeit pausieren. Jakob Hill steht deshalb dauerhaft in der Kiste. „Wir müssen hoffen, dass ihm nichts passiert“, sagt Yasar.