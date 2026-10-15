Der SC Idar II trifft auswärts auf den drittplatzierten SC Hauenstein. Können die Idarer trotz personeller Engpässe eine Überraschung schaffen? Fabio Blum fällt aus.
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Nach zwei Heimspielen mit insgesamt vier Punkten muss die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Landesliga am Sonntag (15 Uhr) wieder auswärts ran. Es geht in die Pfalz zum SC Hauenstein. Der frühere Regionalligist hat sechs Zähler mehr als das Idarer Team und rangiert mit seinen 20 Punkten auf dem dritten Platz.