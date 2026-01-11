Brüder verlassen den SC Idar Henri und Paul Schneider wechseln zum VfR Baumholder Sascha Nicolay 11.01.2026, 16:03 Uhr

Einen Pool von Talenten hat sich der SC Idar-Oberstein geschaffen. Dort bedient sich der VfR Baumholder nun – einerseits natürlich, um sich zu verstärken, andererseits, um zwei junge Akteuren beim Reifen zu unterstützen.

Der VfR Baumholder hat zwei große Talente für die kommende Spielzeit verpflichtet. Vom SC Idar-Oberstein wechseln Henri und Paul Schneider in den Westrich. Die beiden Söhne von SC-Ikone Carsten Schneider möchten beim VfR die nächste Stufe ihrer fußballerischen Laufbahn erklimmen.







