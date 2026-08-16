Zur Trainerfrage beim SC Idar Henn und Holländer haben Stellschrauben gut justiert Sascha Nicolay 16.08.2026, 09:31 Uhr

i Christian Henn hat zusaammen mit Stephan Holländer Spaß als (Chef-)Trainer des SC Idar-Oberstein – betont aber auch, dass der Aufwand gewaltig sei. Joachim Hähn

Fällt eine Cheftrainer-Entscheidung beim SC Idar-Oberstein in dieser Woche? Möglich ist das, aber wenn nicht, dann ist der SC ja gut aufgestellt auf dieser Position. Die Frage ist, ob es mit Holländer und Henn vielleicht sogar weitergeht?

Drei Spiele, drei Siege: Die Bilanz von Christian Henn und Stephan Holländer ist makellos, seit sie als Interimstrainer alleine die Verantwortung für die Verbandsliga-Mannschaft des SC Idar-Oberstein tragen. Angesichts dieser kleinen Erfolgsgeschichte liegt die Frage nahe, ob das Duo nicht einfach weiter Cheftrainer im Haag bleiben sollte.







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