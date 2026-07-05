5:1-Sieg beim ersten Test Hendrik Puhl schnürt Doppelpack für den SC Idar Sascha Nicolay 05.07.2026, 11:37 Uhr

i Hendrik Puhl (vorne) hatte beim Standweitsprung im Training etwas Schwierigkeiten, die Balance zu halten. Beim ersten Testspiel trumpfte er mit einem Doppelpack aber auf. Stefan Ding

Co-Trainer Christian Henn war zufrieden mit der Vorstellung des SC Idar-Oberstein im ersten Testspiel gegen den SV Winterbach. Unter den Torschützen war auch ein Neuzugang. Henn lobte zudem Gastgeber ASV Langweiler/Merzweiler.

Mit einem klaren 5:1 (2:1)-Erfolg gegen Landesligist SV Winterbach hat Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein sein erstes Vorbereitungsspiel beendet. Beim Sportfest des ASV Langweiler/Merzweiler trat der SC spielfreudig auf. „Unser größtes Defizit war die Chancenverwertung“, sagte Co-Trainer Christian Henn, der den urlaubenden Chefcoach Marco Reich zusammen mit Zweitmannschaftstrainer Stephan Holländer vertrat.







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