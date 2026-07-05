5:1-Sieg beim ersten Test
Hendrik Puhl schnürt Doppelpack für den SC Idar
Hendrik Puhl (vorne) hatte beim Standweitsprung im Training etwas Schwierigkeiten, die Balance zu halten. Beim ersten Testspiel
Hendrik Puhl (vorne) hatte beim Standweitsprung im Training etwas Schwierigkeiten, die Balance zu halten. Beim ersten Testspiel trumpfte er mit einem Doppelpack aber auf.
Stefan Ding

Co-Trainer Christian Henn war zufrieden mit der Vorstellung des SC Idar-Oberstein im ersten Testspiel gegen den SV Winterbach. Unter den Torschützen war auch ein Neuzugang. Henn lobte zudem Gastgeber ASV Langweiler/Merzweiler.

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Mit einem klaren 5:1 (2:1)-Erfolg gegen Landesligist SV Winterbach hat Fußball-Verbandsligist SC Idar-Oberstein sein erstes Vorbereitungsspiel beendet. Beim Sportfest des ASV Langweiler/Merzweiler trat der SC spielfreudig auf. „Unser größtes Defizit war die Chancenverwertung“, sagte Co-Trainer Christian Henn, der den urlaubenden Chefcoach Marco Reich zusammen mit Zweitmannschaftstrainer Stephan Holländer vertrat.

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