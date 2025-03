Erstmals in diesem Jahr tritt Fußball-Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim vor eigenem Anhang an. Am Samstag um 17 Uhr gastiert der SC Hauenstein an der Waldstraße.

Aufgrund des Dudenhofener Ausrutschers in Bodenheim sind die Alemannen wieder in einer glänzenden Ausgangslage, haben an der Tabellenspitze alles in eigener Hand. „Wir wollen am Samstag unsere Heimstärke wieder unter Beweis stellen“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic. Zehn Siege und ein Remis sprangen in elf Heimspielen heraus. Der Coach warnt vor einem spielstarken Gegner aus dem Tabellenkeller. „Mich begeistern die Hauensteiner mit ihrem fußballerischen Ansatz. Sie sind stärker als ihr Tabellenplatz“, sagt der Alemannen-Coach und erwartet von der ersten bis zur letzten Minute vollen Einsatz von seinem Team. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen der angeschlagenen Josh Iten und Bertin Gelenbevi. Ins Training eingestiegen ist Tobias Lauterbach, nach monatelanger Pause kommt ein Einsatz aber zu früh.