Von den Bambini bis zur AH: Alle Teams des SV Alemannia Waldalgesheim treten in Zukunft mit einem Sponsoren-Logo an. Schumann Kältetechnik verlängerte seinen Kontrakt um fünf Jahre.
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Das ist mal eine Ansage: Hauptsponsor Schumann Kältetechnik hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim um weitere fünf Jahre verlängert.Bereits in den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen den Verein maßgeblich unterstützt und damit zur positiven Entwicklung der Alemannia beigetragen.