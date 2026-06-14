Waldalgesheimer Coup Hauptsponsor gibt Alemannia Zusage für fünf Jahre Olaf Paare 14.06.2026, 20:44 Uhr

i Der Eisbär von Schumann Kältetechnik trägt grün. Die Firma bleibt fünf weitere Jahre Hauptsponsor von Alemannia Waldalgesheim. SV Alemannia Waldalgesheim/Blum

Von den Bambini bis zur AH: Alle Teams des SV Alemannia Waldalgesheim treten in Zukunft mit einem Sponsoren-Logo an. Schumann Kältetechnik verlängerte seinen Kontrakt um fünf Jahre.

Das ist mal eine Ansage: Hauptsponsor Schumann Kältetechnik hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim um weitere fünf Jahre verlängert.Bereits in den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen den Verein maßgeblich unterstützt und damit zur positiven Entwicklung der Alemannia beigetragen.







Artikel teilen

Artikel teilen