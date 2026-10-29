Drei Teams sind zu bestücken Hat der SC Idar-Oberstein genügend Spieler am Sonntag? Sascha Nicolay 29.10.2026, 15:41 Uhr

i Luca Heiler (Mitte) bejubelt sein Führungstor in Ludwigshafen. Er gehört zu den vielen angeschlagenen oder verletzten Spielern des SC Idar-Oberstein, der am Sonntag vor der Herausforderung steht, zeitgleich in der Verbandsliga und in der Landesliga ran zu müssen. Stefan Ding

Das wird herausfordernd: 15 Ausfälle beklagt der SC Idar-Oberstein und muss zeitgleich in der Verbandsliga in Zeiskam und in der Landesliga in Schmittweiler antreten. Hilfe von der U19 ist auch nicht so leicht: Die empfängt um 13 Uhr RW Koblenz.

Die Freude über den Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals ist groß beim SC Idar-Oberstein. „Das ist ein schöner Moment, den wir mit Stolz betrachten, weil wir gerade viele Widerstände wegstecken müssen“, sagt Stephan Holländer, der den SC zusammen mit Christian Henn trainiert.







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