Das wird herausfordernd: 15 Ausfälle beklagt der SC Idar-Oberstein und muss zeitgleich in der Verbandsliga in Zeiskam und in der Landesliga in Schmittweiler antreten. Hilfe von der U19 ist auch nicht so leicht: Die empfängt um 13 Uhr RW Koblenz.
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Die Freude über den Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals ist groß beim SC Idar-Oberstein. „Das ist ein schöner Moment, den wir mit Stolz betrachten, weil wir gerade viele Widerstände wegstecken müssen“, sagt Stephan Holländer, der den SC zusammen mit Christian Henn trainiert.