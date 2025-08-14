Eigentlich könnte der FC Schmittweiler-Callbach auf Fußball-Wolke sieben schweben. Die beiden Auftaktspiele in der Landesliga wurden gewonnen. „Die Stimmung wird aber durch die Verletzungen von Philipp Fritz und Gerardo Luciano gedämpft“, sagt FCS-Trainer Murat Yasar.

Vor allem Luciano war nach einer glänzenden Vorbereitung eine Führungsrolle zugetraut worden. Doch der MRT-Termin hat ergeben, dass neben den Außenbändern eine Kapsel und die Achillessehne betroffen sind. Er wird lange fehlen. Am Samstag um 17 Uhr in Hauenstein kehrt immerhin Paul Haßinger nach Urlaubsreise zurück. Nach einer bärenstarken Vorbereitung ist gut möglich, dass er direkt wieder in die Startformation rückt. Auf die Luciano-Position rechts hinten? „Nicht zwingend, aber möglich. Paul ist fußballerisch so gut, dass ich ihm jede Rolle zutraue“, sagt Yasar. Der SCH spielte schon gegen die SG Meisenheim (1:2) und den TuS Hackenheim (3:0). „Da fehlt noch ein Remis. Das nehmen wir“, erklärt Yasar.