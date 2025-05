Eine gute Stunde lang zeigte Hassia Bingen gegen die zweite Vertretung von Wormatia Worms in der Fußball-Landesliga Ost eine ordentliche Vorstellung. Am Ende gaben die Gastgeber aber wieder einmal die Punkte ab, unterlagen mit 0:3 (0:0).

„Nach dem 0:1 war etwas zu erkennen, das hat es in den Wochen zuvor nicht gegeben, Resignation. Es fehlt dann der Glaube an die eigene Stärke“, hat Hassia-Trainer Patrick Joerg festgestellt. Das 1:0 von Basiru Joof (66.) hatte somit vorentscheidenden Charakter. Joerg ergänzte: „Ich lasse aber nichts auf meine Mannschaft kommen. Die Jungs geben alles. Und in unserer Situation ist so etwas wie Resignation menschlich, zumal bei unserer Mannschaftsstruktur. Auf dem Platz standen vier A-Jugendliche, das war Jugend forscht.“ Neben den seit Saisonbeginn eingesetzten Niklas Langer, der vor einem Wechsel zu Eintracht Bad Kreuznach steht, und Felix Hadamitzky, der beim TuS Hackenheim im Gespräch ist, kamen die Nachwuchsspieler Daniel Martin und Youssef Alhamad zum Einsatz.

Ungewöhnlich viele Ballbesitzphasen

Angesichts des jungen Teams machten es die Gastgeber lange Zeit gut, auch wenn die großen Möglichkeiten ausblieben. Die Wormser überließen den Bingern den Ball. „Das hatten wir diese Saison noch nicht, da haben die Laufwege nicht optimal gesessen“, analysierte Joerg.

Trotzdem war das 1:0 möglich: Nach einem langen Ball hatte Martin die Chance zur Führung. Er kam vor dem Torwart ans Leder, traf den Ball aber nicht richtig. Trotzdem legte er das Spielgerät am Keeper vorbei, jedoch nicht druckvoll genug (55.). Gute zehn Minuten später kippte die bis dahin ausgeglichene Partie dann auf die Seite der Wormser. Joof ließ dem 1:0 das schnelle 2:0 folgen (70.). Alexander Likakis machte mit dem 3:0 (86.) alles klar.

Hassia Bingen: Setz – Mayer Marte, Hadamitzky, Alhamad – Skriabin (67. Merz), Jalkama (75. Schwettmann), Langer, Yurdakul (67. A. Halili) – Noory (84. Moussa) – Mukamba (81. Franja), Martin.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, bei der TSG Jockgrim.