Erstmals in diesem Jahr laufen die Fußballer von Hassia Bingen im Stadion am Hessenhaus auf. Der Rasen ist mittlerweile in einem spielfähigen Zustand, auch wurden die Werbebanden erneuert und dem Hauptsponsor Novoline angepasst.

Da möchte sich natürlich auch die Mannschaft in bestem Zustand präsentieren, wenn sie in der Landesliga Ost am Samstag um 16 Uhr den VfR Grünstadt empfängt. „Wir machen viele Dinge gut, müssen nun aber auch mal die Ergebnisse ins Ziel bekommen“, fordert Hassia-Trainer Patrick Joerg und fügt an: „Jeder darf Fehler machen, aber ich erwarte, dass wir mal 90 Minuten lang konzentriert auftreten und 90 Minuten lang den Willen und die Einstellung an den Tag legen, das eigene Tor zu verteidigen.“ Der Kader ist gut bestückt. Kai Wilske fehlt bis Saisonende aufgrund eines abgesprochenen Auslandsaufenthalts, und hinter dem Einsatz von Theo Schwettmann steht wegen einer Zerrung ein Fragezeichen. „Wir sind aber gut aufgestellt“, betont Joerg.