Vor heimischem Publikum hat Hassia Bingen die Möglichkeit, seine Ausgangslage in der Landesliga Ost zu verbessern. Trainer Patrick Joerg fordert eine frechere Herangehensweise.

Zwei Stoßrichtungen bewegen aktuell die Fußballer von Hassia Bingen. Da wäre zum einen die Entwicklung der jungen Mannschaft. „Die läuft gut, damit sind wir zufrieden“, sagt Patrick Joerg, der Trainer der Hassia. Und da ist zum anderen die Tabellenposition in der Landesliga Ost. Als Drittletzter sind die Binger abstiegsgefährdet und empfangen am Sonntag um 15 Uhr in Phönix Schifferstadt einen Verein, der ebenfalls noch nicht auf der sicheren Seite ist.

„Mit Blick auf die Tabelle müssen wir fehlerloser agieren, vielleicht auch ein Stück frecher“, erklärt Joerg. In Knittelsheim machte sein Team eine ordentliche Partie, daran wollen die Binger am Hessenhaus anknüpfen. „Es gilt, die richtige Balance zu wahren. Auf der einen Seite Ruhe und Geduld walten zu lassen, aber auch Gas zu geben und möglichst einen Dreier zu landen“, sagt der Coach. Luca Müller wird mit einer Kapselverletzung weiter fehlen. Theodor Schwettmann ist nach auskurierter Erkältung wieder ins Training eingestiegen.