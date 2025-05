Richtig gut war das Auftreten von Hassia Bingen zuletzt in der Fußball-Landesliga Ost. „Nun geht es darum, eine solche Leistung zu wiederholen und mal zwei Spiele in Folge auf vergleichbarem Niveau zu agieren“, sagt Hassia-Trainer Patrick Joerg. Er gastiert mit seinem Team am Sonntag um 15 Uhr beim TuS Billigheim-Ingenheim. Der Gastgeber ist Siebter und liegt nur einen Platz und Punkt hinter dem VfR Grünstadt zurück, gegen den die Binger zuletzt überzeugen konnten. Die beiden Spiele lassen sich also durchaus vergleichen.

„Wir geben der Mannschaft mittlerweile kleine Schritte als Ziele vor, weg von dem Druck, punkten oder gewinnen zu müssen. Das tut der Mannschaft gut. Deshalb auch der Wunsch, nun erneut mit der Leidenschaft der Vorwoche aufzutreten“, sagt Joerg. Zuletzt gab es kurzfristige Ausfälle. Benian Yurdakul steht wieder zur Verfügung. Trotzdem werden die Binger auch wieder einige A-Junioren mitnehmen. „Die machen das richtig gut“, freut sich Joerg über den Nachwuchs.