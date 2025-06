Hassia Bingen hat das letzte Saisonspiel am Hessenhaus mit 2:4 (1:2) gegen den Vierten, den SV Gimbsheim, verloren und beendet die Runde in der Fußball-Landesliga Ost als Schlusslicht.

„Leider war nicht viel mehr möglich“, lautete das Fazit von Hassia-Trainer Patrick Joerg. „Das letzte Spiel war ein Abbild der Saison. Wir waren schnell 0:2 hinten, haben uns zurückgekämpft, aber verlieren am Ende nach individuellen Fehlern mit 2:4.“ Adriano Fragomeli (17.) und Luis Zaguhn (22.) stellten auf 2:0, der kurz danach eingewechselte Daniel Martin glich für die Hassia per Doppelpack aus (44., 57.). Aber das letzte Wort hatte Gimbsheim durch Fragomeli (82.) und Yasin Yildiz (87.). Mit einem Sieg wären die Binger immerhin Vorletzter geworden, so geht es als Schlusslicht in die Bezirksliga. Joerg will „erst mal durchatmen nach dem anstrengenden halben Jahr“, eine neue Herausforderung ist nicht in Sicht. Sein Nachfolger wird Steffen Reischmann, der vom A-Klassen-Klub Stadecken-Elsheim kommt.

Hassia Bingen:

Setz – Merz, Hadamitzky, Laforet (32. Alhamad) – Skriabin (76. Schwettmann), Jalkama (41. Martin), Mayer Marte (46. Langer), Yurdakul – A. Halili, Mukamba (82. Haxholli), Noory.