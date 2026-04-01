FC Schmittweiler kickt doppelt Hartes Programm: Yasar macht sich nicht verrückt Olaf Paare 01.04.2026, 10:13 Uhr

i Strafraumpräsenz werden die Spieler des FC Schmittweiler-Callbach (rote Trikots) auch in den beiden Spielen am Osterwochenende zeigen müssen. Klaus Castor

Ein Bonusspiel und eine Pflichtaufgabe – so lautet die Gemengelage für den FC Schmittweiler-Callbach beim Oster-Doppelpack. Den Auftakt macht ein Heimspiel an Karsamstag.

Gleich zweimal müssen die Landesliga-Fußballer des FC Schmittweiler-Callbach am Osterwochenende ran. „Das hatten wir früher öfter, habe ich jetzt aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr erlebt“, sagt Murat Yasar, der Trainer der Schmittweilerer. Am Karsamstag gastiert um 16 Uhr der SC Hauenstein auf Schmittweilers Höhen, am Ostermontag ist der FCS um 15 Uhr beim SV Hinterweidenthal zu Gast.







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