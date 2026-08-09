Die Interimscoaches des SC Idar-Oberstein haben geliefert. Sowohl das Verbandsliga- als auch das Landesliga-Team haben gewonnen. Die erste Mannschaft siegte auch, weil sich das Trainerduo traute, Dustin Kronenberger in die Startelf zu werfen.
Lesezeit 2 Minuten
Der „Dreier“ ist das große Ziel aller Fußballer an jedem Spieltag. Christian Henn hat da noch einen draufgesetzt – er durfte einen „Sechser“ bejubeln. Henn coachte nicht nur die Verbandsliga-Mannschaft zum 2:1-Sieg gegen den FV Dudenhofen, sondern dann auch noch das Landesliga-Team zum 4:1.