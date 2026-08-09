SC Idar jubelt doppelt Harte Woche des Christian Henn von „Sechser“ gekrönt Sascha Nicolay 09.08.2026, 12:21 Uhr

i Christian Henn coachte am Samstag sowohl die Verbandsliga- als auch die Laandesliga-Mannschaft des SC Idar-Oberstein – natürlich in Absprache mit Stephan Holländer. Heraus kamen zwei Sieger – oder ein „Sechser“. Stefan Ding

Die Interimscoaches des SC Idar-Oberstein haben geliefert. Sowohl das Verbandsliga- als auch das Landesliga-Team haben gewonnen. Die erste Mannschaft siegte auch, weil sich das Trainerduo traute, Dustin Kronenberger in die Startelf zu werfen.

Der „Dreier“ ist das große Ziel aller Fußballer an jedem Spieltag. Christian Henn hat da noch einen draufgesetzt – er durfte einen „Sechser“ bejubeln. Henn coachte nicht nur die Verbandsliga-Mannschaft zum 2:1-Sieg gegen den FV Dudenhofen, sondern dann auch noch das Landesliga-Team zum 4:1.







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