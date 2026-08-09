SC Idar jubelt doppelt
Harte Woche des Christian Henn von „Sechser“ gekrönt
Christian Henn coachte am Samstag sowohl die Verbandsliga- als auch die Laandesliga-Mannschaft des SC Idar-Oberstein – natürlich
Christian Henn coachte am Samstag sowohl die Verbandsliga- als auch die Laandesliga-Mannschaft des SC Idar-Oberstein – natürlich in Absprache mit Stephan Holländer. Heraus kamen zwei Sieger – oder ein „Sechser“.
Stefan Ding

Die Interimscoaches des SC Idar-Oberstein haben geliefert. Sowohl das Verbandsliga- als auch das Landesliga-Team haben gewonnen. Die erste Mannschaft siegte auch, weil sich das Trainerduo traute, Dustin Kronenberger in die Startelf zu werfen.

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Der „Dreier“ ist das große Ziel aller Fußballer an jedem Spieltag. Christian Henn hat da noch einen draufgesetzt – er durfte einen „Sechser“ bejubeln. Henn coachte nicht nur die Verbandsliga-Mannschaft zum 2:1-Sieg gegen den FV Dudenhofen, sondern dann auch noch das Landesliga-Team zum 4:1.
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