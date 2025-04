Wieder über den Strich geklettert ist der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga. „Das sind die besten Siege“, sagte VfR-Trainer Christia Schübelin nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg zu Hause gegen die zweite Mannschaft des FK Pirmasens. Die Baumholderer überflügelten damit ihren Gast in der Tabelle, der nun auf dem ersten denkbaren Abstiegsrang steht.

Dabei hatte der Tag für den VfR nicht gut bekommen. Kurzfristig musste Innenverteidiger Jonas Brenner passen. Schübelin baute um und setzte auf eine Dreierverteidigung mit Julian Röhrig, dem der Trainer ein klasse Spiel attestierte, Elias Ludwig und Dominic Schübelin.

Joshua Fuchs bereitet vor – Michel Schmitt hält stark

Ungeachtet der kleinen, plötzlichen Aufstellungssorge kamen die Gastgeber vor 250 Zuschauern gut in die Begegnung. Relativ früh fiel dann auch schon das Tor des Tages. „Der Treffer war so etwas wie die Endfassung unserer ersten Druckphase“, meinte Schübelin. Chancen waren zunächst ausgeblieben, und so gelang den Baumholderern gleich mit ihrer ersten Möglichkeit das 1:0. Das Tor entstand über die linke Seite, über Joshua Fuchs, der den Ball in die Mitte bugsierte. Dorthin war Ahmad Tajik energisch von rechts eingelaufen, tickte die Kugel an FKP-Schlussmann Nico Jeckel vorbei und traf dann ins Eck (19.). „Das hat er richtig stark gemacht“, lobte Schübelin.

Nach dem Tor verstärkte der FK Pirmasens II seine Bemühungen, besaß zunächst aber keine klaren Chancen. „Man muss nicht drumherum reden. Das Spiel war harte Kost. Es war taktisch geprägt“, sagte Schübelin. Dem Baumholderer Trainer gefiel aber, wie engagiert seine Mannschaft verteidigte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatten die Gäste dann aber eine Großchance. Kristof Scherpf setzte sich durch und kam aus spitzem Winkel zum Schuss. Doch Michel Schmitt war zur Stelle. Der VfR-Keeper blockte die Kugel ab. „Michel hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat uns Sicherheit gegeben“, lobte Schübelin seinen Schlussmann.

Julian Röhrig steht goldrichtig und rettet

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte hätte der VfR die Partie dann eigentlich vorentscheiden müssen. Marvin Lind, Finn Kley und Tajik hatten gute Möglichkeiten, schafften es aber nicht, den zweiten Treffer anzubringen. Immerhin gelang es dem VfR weiter, den FKP II, der über seine rechte Seite ordentlich Betrieb machte, an gefährlichen Abschlüssen zu hindern. Einmal wurde es freilich noch richtig brenzlig. Nach einer schlecht geklärten Ecke kamen die Pirmasenser zum Schuss, aber Julian Röhrig stand goldrichtig und verhinderte kurz vor der Linie den Einschlag. Keeper Schmitt hätte wohl nicht mehr eingreifen können (79.).

Anschließend hatte Lucas Alves da Silva bei einem Konter die Entscheidung auf dem Fuß. Der brasilianische Angreifer steuerte alleine aufs Tor zu, scheiterte aber. „So ist es dann bis zum Schluss eine enge Kiste geblieben“, sagte Schübelin. Der VfR-Trainer fand den Sieg aber verdient, „weil wir einfach gut verteidigt haben.“

VfR Baumholder – FK Pirmasens II 1:0 (1:0)

VfR: Schmitt – Röhrig, Ludwig, D. Schübelin – Fuchs, Gedratis, Alles, Lutz – Tajik (70. Schindler), Lind (90.+3 Perez Schäfer), Kley (78. Lucas).

Zuschauer: 250.

Tor: 1:0 Tajik (19.).

Nächste Aufgabe für den VfR: Am Ostersamstag (15.30 Uhr) gegen VfB Bodenheim.