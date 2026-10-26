Harry Koch schüttelte viele Hände. Die FCK-Legende war der Promigast bei der Jubiläumsveranstaltung der Kreissparkasse Birkenfeld. Zum 50. Mal erhielten die fairsten Fußball-Teams des Kreises Birkenfeld Geldpreise – wenn sie denn vor Ort waren...
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Was für ein bemerkenswertes Jubiläum: Bereits zum 50. Mal zeichnete die Kreissparkasse Birkenfeld die fairsten Fußballteams des Fußballkreises Birkenfeld aus. 3000 Euro flossen an die Vereine, die sich in der vergangenen Saison die wenigsten Karten auf dem Spielfeld und die geringsten Strafen für Fehlverhalten neben dem Platz eingehandelt haben.