KSK ehrt Teams zum 50. Mal Harry Koch gratuliert den fairsten Fußballern Olaf Paare 26.10.2026, 13:39 Uhr

i Herzlichen Glückwunsch: Die Preisträger der Fair-Play-Ehrung der Kreissparkasse Birkenfeld formieren sich zum Gruppenbild. Stefan Ding

Harry Koch schüttelte viele Hände. Die FCK-Legende war der Promigast bei der Jubiläumsveranstaltung der Kreissparkasse Birkenfeld. Zum 50. Mal erhielten die fairsten Fußball-Teams des Kreises Birkenfeld Geldpreise – wenn sie denn vor Ort waren...

Was für ein bemerkenswertes Jubiläum: Bereits zum 50. Mal zeichnete die Kreissparkasse Birkenfeld die fairsten Fußballteams des Fußballkreises Birkenfeld aus. 3000 Euro flossen an die Vereine, die sich in der vergangenen Saison die wenigsten Karten auf dem Spielfeld und die geringsten Strafen für Fehlverhalten neben dem Platz eingehandelt haben.







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