David Holste und Hannes Balzer kennen sich seit vielen Jahren. In dieser Woche nehmen sie bei Personalentscheidungen bei der SG Hüffelsheim eine wichtige Rolle ein.
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Die SG Hüffelsheim darf sich auf eine weitere Saison mit Hannes Balzer freuen. Der Allrounder hat seine Zusage für die nächste Fußball-Spielzeit gegeben. Die Verlängerung ist aus vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen galt Balzers Karriereende als sicher, zum anderen ist er ein Spieler mit großem Identifikationsfaktor.