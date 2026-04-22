Hüffelsheimer Personalien Hannes Balzer hängt noch eine Saison dran Olaf Paare 22.04.2026, 10:44 Uhr

i Bleibt der SG Hüffelsheim treu: Hannes Balzer (rotes Trikot). Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

David Holste und Hannes Balzer kennen sich seit vielen Jahren. In dieser Woche nehmen sie bei Personalentscheidungen bei der SG Hüffelsheim eine wichtige Rolle ein.

Die SG Hüffelsheim darf sich auf eine weitere Saison mit Hannes Balzer freuen. Der Allrounder hat seine Zusage für die nächste Fußball-Spielzeit gegeben. Die Verlängerung ist aus vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen galt Balzers Karriereende als sicher, zum anderen ist er ein Spieler mit großem Identifikationsfaktor.







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