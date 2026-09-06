FC Schmittweiler siegt 7:1 Hammerschmidt rettet spät seine famose Torserie Olaf Paare 06.09.2026, 09:28 Uhr

i Er liefert Tore wie am Fließband: Michael Hammerschmidt, Zugang des FC Schmittweiler, überzeugt als zweiter Torgarant neben Aurel Rech. Klaus Castor

Beim FC Schmittweiler-Callbach ist der Knoten geplatzt. 16:4 Tore in drei Spielen in einer Woche verbucht nicht jeder Klub. Und nun treffen auch noch Spieler neben den beiden Torgaranten.

Wenn das mal keine großartige englische Woche für den FC Schmittweiler-Callbach war. In der Landesliga mit 6:2 und 7:1 gewonnen, im Pokal das Achtelfinale erreicht und als Sahnehäubchen noch das Jahrhundert-Los SC Idar-Oberstein gezogen. „Ja, das stimmt, das war die perfekte englische Woche“, bestätigte Patrik Maaß, der Trainer des Fußball-Landesligisten.







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