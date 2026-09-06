FC Schmittweiler siegt 7:1
Hammerschmidt rettet spät seine famose Torserie
Er liefert Tore wie am Fließband: Michael Hammerschmidt, Zugang des FC Schmittweiler, überzeugt als zweiter Torgarant neben Aure
Er liefert Tore wie am Fließband: Michael Hammerschmidt, Zugang des FC Schmittweiler, überzeugt als zweiter Torgarant neben Aurel Rech.
Klaus Castor

Beim FC Schmittweiler-Callbach ist der Knoten geplatzt. 16:4 Tore in drei Spielen in einer Woche verbucht nicht jeder Klub. Und nun treffen auch noch Spieler neben den beiden Torgaranten. 

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Wenn das mal keine großartige englische Woche für den FC Schmittweiler-Callbach war. In der Landesliga mit 6:2 und 7:1 gewonnen, im Pokal das Achtelfinale erreicht und als Sahnehäubchen noch das Jahrhundert-Los SC Idar-Oberstein gezogen. „Ja, das stimmt, das war die perfekte englische Woche“, bestätigte Patrik Maaß, der Trainer des Fußball-Landesligisten.
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