SG Hüffelsheim siegt 3:1 Hammergrätsche und Zuckerpass: Mörbels Doppelpack Olaf Paare 01.03.2026, 19:35 Uhr

i Rechtfertigt mit einer starken Leistung seinen neuen Status als Nummer eins der SG Hüffelsheim: Mark Becker. Edgar Daudistel

Die 30-Punkte-Marke hat die SG Hüffelsheim bereits nach 19 Partien überschritten. Eine starke Bilanz für einen Aufsteiger, der gegen den VfB Bodenheim etwas Anlauf benötigte.

Zwei Heimspiele, zwei Heimsiege, vier Hälften, jede mit einem Tor Unterschied gewonnen, sechs Punkte, die eine ruhige Restsaison garantieren – der Verbandsliga-Start der SG Hüffelsheim ins Fußballjahr 2026 ist gelungen, auch wenn der Aufsteiger beim 3:1 (1:0) gegen den VfB Bodenheim den einen oder anderen glücklichen Moment überstehen musste.







