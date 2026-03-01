Die 30-Punkte-Marke hat die SG Hüffelsheim bereits nach 19 Partien überschritten. Eine starke Bilanz für einen Aufsteiger, der gegen den VfB Bodenheim etwas Anlauf benötigte.
Lesezeit 3 Minuten
Zwei Heimspiele, zwei Heimsiege, vier Hälften, jede mit einem Tor Unterschied gewonnen, sechs Punkte, die eine ruhige Restsaison garantieren – der Verbandsliga-Start der SG Hüffelsheim ins Fußballjahr 2026 ist gelungen, auch wenn der Aufsteiger beim 3:1 (1:0) gegen den VfB Bodenheim den einen oder anderen glücklichen Moment überstehen musste.