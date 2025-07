Die Meisterschaft in der Bezirksliga wurde mit einem großen Fest gefeiert. Nun beginnt das neue Leben des SV Winterbach in der Landesliga. Der Verein setzt dabei auf bewährte Kräfte.

Ein Abenteuer wartet auf den SV Winterbach. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte tritt der Fußball-Verein aus dem staatlich anerkannten Erholungsort am Rande des Soonwalds in der Landesliga an. Das gilt auch für einen Großteil des jungen Kaders des Bezirksliga-Meisters.

„Der Aufstieg und die Herausforderung Landesliga sind der verdiente Lohn für zwei ganz starke Jahre der Mannschaft“, sagt Torben Scherer, seit 2024 Cheftrainer des SVW. Mit lediglich einer Niederlage stürmten die Winterbacher durch die Vorsaison und wollen die Aufstiegseuphorie in das neue Umfeld mitnehmen. „Wir gehen die Aufgabe mit jeder Menge Demut an. Wir werden, egal, zu welchem Zeitpunkt der Saison und wie der Gegner heißen mag, immer ans Limit gehen müssen, um erfolgreich zu sein“, erklärt der Coach und fügt an: „Aber da ist mir nicht bange. Halbgas kennt meine Mannschaft gar nicht.“

„Eine Stärke sehe ich in unserer Unbekümmertheit. Viele Spieler sind Anfang 20 und extrem heiß auf die Landesliga.“

Torben Scherer

Die Winterbacher vertrauen auch in der Landesliga ihren Stärken. Eine liegt am berühmt-berüchtigten Felsen. Der Platz des SVW ist klein, die Zuschauer stehen ganz dicht am Spielfeldrand. Darauf werden sich die Gästeteams erst einmal einstellen müssen. Im Ligaspielbetrieb haben die Winterbacher dort in den Jahren 2024 und 2025 keine einzige Partie verloren. „Eine weitere Stärke sehe ich in unserer Unbekümmertheit. Viele Spieler sind Anfang 20, haben ihren Leistungszenit noch gar nicht erreicht und sind extrem heiß auf die Landesliga“, sagt Scherer. Musterbeispiel dafür ist der 22-jährige Torjäger Elias Pfenning, der in der Vorsaison 54 Treffer markierte.

Zudem haben die Winterbacher die vergangene Saison in Ruhe analysiert und festgestellt, dass sie über sehr lange Zeit von einer intensiven Vorbereitung profitiert haben. Folglich wurde auch heuer wieder im Vorfeld der Runde geackert – inklusive eines Trainingslagers, an dem sich nahezu der komplette Kader beteiligte. „Wir haben wieder stark an der Athletik gearbeitet, Kondition gebolzt. Die Physis wird in der Landesliga eine große Rolle spielen“, sagt Scherer.

„Wir werden sicher häufiger verlieren, auch mal unverdient verlieren oder knapp verlieren. Damit müssen wir dann lernen umzugehen.“

Torben Scherer

Nicht zuletzt soll auch die Kameradschaft ein Pluspunkt der Winterbacher werden. Der Zusammenhalt der Jungs vom Felsen soll vor allem dann helfen, wenn neue Erfahrungen auf den SVW warten. „Wir werden sicher häufiger verlieren, auch mal unverdient verlieren oder knapp verlieren. Damit müssen wir dann lernen umzugehen“, sagt Scherer. Dann werden die wenigen erfahrenen Kräfte gefordert sein. Sebi Fett (SG Hüffelsheim) und Jonas Kunz (FCV Merxheim) kennen die Landesliga als Spieler, Co-Trainer Patrick Jungblut (VfL Simmertal) und SVW-Vorsitzender Michael Höft (stetiger Begleiter der SG Meisenheim) vom Spielfeldrand aus. Sie müssen und werden ihren Einfluss geltend machen. So wie es ihnen auch in der Vergangenheit geglückt ist. Weder die verlorene Aufstiegsrunde 2024 noch die 0:5-Derbyklatsche im März in Weinsheim haben den SVW aus der Bahn geworfen.

Von Vorteil kann auch sein, dass zwei der drei externen Zugänge für die erste Mannschaft schon Spielzeit in der Landesliga gesammelt haben. Efe Görlek legte eine starke Entwicklung beim FC Schmittweiler hin, Niklas Secker zeigte sich bei der SG Meisenheim, wenn er verletzungsfrei war. „Ganz wichtig ist aber, dass sie sich mit dem SV Winterbach identifizieren, nicht direkt wieder weg sind, falls wir absteigen sollten. Sie bringen sich in das Gefüge ein“, sagt Scherer und ergänzt: „Auch Marius Reidel hinterlässt einen klasse Eindruck. Mit den drei Spielern haben wir unser Ziel, den Kader zu verbreitern, definitiv erreicht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja am ersten Spieltag die eine oder andere Überraschung in der Aufstellung.“

Torjäger wird ins Trainerteam integriert

Neben dem Team betritt auch Scherer Neuland. „Mein Pass liegt ja schon länger in Winterbach, ich spiele dort in der AH. Ich kenne und mag die Leute beim SVW. Und in einem solchen Umfeld den nächsten Schritt als Trainer gehen zu dürfen, ist natürlich eine tolle Sache für mich“, erklärt der Coach. Er wird dabei weiter von Jungblut unterstützt, als zusätzlicher Co-Trainer fungiert Torjäger Pfenning. „Elias ist Fußballer durch und durch. Das soll er auch bleiben, aber wir übertragen ihm Schritt für Schritt Aufgaben“, beschreibt Scherer die Zusammenarbeit. So leitet Pfenning die Athletikeinheiten, arbeitet Standards heraus und übernimmt die Videoanalyse. Scherer und Jungblut haben so die Möglichkeit, von außen einzuwirken. Nicht nur die beiden, alle in Winterbach und Umgebung sind gespannt, was sie dabei in der Landesliga sehen und erleben werden.

Prognose: Mit Pfennings Toren zum Klassenverbleib

Viele Aufsteiger haben sich an der Landesliga die Zähne ausgebissen. Dem SV Winterbach ist aber eine Rolle wie dem FC Schmittweiler-Callbach zuzutrauen. Heißt: Das Team sichert sich nach hartem Kampf und dank eines langen Atems den Klassenverbleib. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Torgarant Elias Pfenning wie in der Vorsaison durchspielt und mehr als 20 Treffer beisteuert.

SV Winterbach

Zugänge: Efe Görlek (FC Schmittweiler-Callbach), Marius Reidel (SV Alemannia Waldalgesheim), Niklas Secker (SG Meisenheim/Desloch/Lauschied), Maximilian Höft (eigene Jugend), Philipp Keim (VfL Sponheim, im Winter), David Schlich (FC Bavaria Ebernburg, im Winter).

Abgänge: Keine.

Tor: Samuel Keßler, Max Kretzschmar, Pascal Kropp.

Abwehr: Tim Augustin, Nicolas Hennrich, Sebastian Fett, Michel Behrenz, Lucas Stork, Tommy Warkus, Immanuel Blaum, Maximilian Stumm, Leon Leister, Niklas Secker, David Schlich, Maximilian Höft.

Mittelfeld: Jonas Kunz, Leon Zimmermann, Luis Becker, Jonas Götz, Emilio Becker, Johannes Lenhart, David Wolf, Efe Görlek, Marius Reidel, Philipp Keim.

Angriff: Elias Pfenning, Henry Schneberger, Matteo Kunz, Marcel Herrmann, Sebastian Weingarth.

Trainer: Torben Scherer, Patrick Jungblut, Elias Pfenning, Michael Wurmehl.

Saisonziele: Abenteuer Landesliga annehmen, sich dabei weiterentwickeln und im Idealfall die Klasse halten.

Favoriten: TSC Zweibrücken, SV Hermersberg, SC Hauenstein.