Eine Stunde lang sah es so aus, als könnte die SG Kirn/Kirn-Sulzbach ihren ersten Dreier aus der Vorwoche mit einem weiteren Punktgewinn veredeln, doch dann setzten sich die SF Bundenthal in der Fußball-Landesliga noch mit 4:1 (0:0) durch.

„Für mich ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen. Das klingt deutlicher, als es in Wirklichkeit war“, lautete das Fazit von SGK-Trainer Jens Wückert. Er hatte den rot-gesperrten Alexander Schick durch Thiago ersetzt, zudem hütete Sascha Glöckner wieder die Kiste. Ansonsten gab es keine Veränderungen im Vergleich zum 1:0 in Eppenbrunn. Und das Team ging die Partie auch ähnlich engagiert an. „In der ersten Hälfte waren wir mindestens ebenbürtig. Absolut verdient ging es mit 0:0 in die Pause“, berichtete Wückert.

Fehlerquote der Kirner in Hälfte zwei ist zu hoch

Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es dann den ersten Schockmoment. Dennis Brödel war zur Stelle und markierte das 1:0 für die Gäste (47.). Doch die Kirner Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem abgewehrten Standard gelangte der Ball zu Florian Hahn. Der Kapitän nahm sich ein Herz und donnerte die Kugel aus der Distanz ins Tor (50.). „Ein toller Sonntagsschuss, mit dem wir wieder dran waren“, erzählte Wückert. Doch die Gäste ließen nicht locker. „In der zweiten Hälfte war unsere Fehlerquote zu hoch im Vergleich zu der Qualität der Bundenthaler in der Offensive. Sie haben uns da eiskalt bestraft“, sagte der SGK-Trainer.

Auf das 2:1 von Dominik Will (57.) folgte dann auch recht schnell das 3:1 (62.) von Brödel – wie bei Hahn ein Schuss aus der Distanz. „Das war die Entscheidung. Danach sind die Köpfe nach unten gegangen, da haben wir nicht mehr so geschlossen agiert“, sagte Wückert. Patrick Freyer ließ noch das 4:1 (77.) folgen.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Glöckner – Rusch (80. Altmaier), N. Nikodemus, Hahn, Thiago – Schönheim, Gündesli (64. Ebongue), Ri. Jelacic – Schmitz, Pascher, Monteiro.

So geht’s weiter: am Freitag, 19.30 Uhr, bei der SG Meisenheim.