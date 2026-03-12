Mit einem Aufstiegskandidaten misst sich der TuS Hackenheim in seinem ersten Heimspiel im Jahr 2026. Gegen den SV Hermersberg werden die Felseneck-Kicker alles aufbringen müssen, um zu punkten.
Leichte Entwarnung gibt es beim TuS Hackenheim in Sachen Niklas Schneider. Gut möglich, dass sich der Stürmer in Schmittweiler keine Knieverletzung, sondern eine Verletzung am Muskelansatz zugezogen hat. Das würde die Ausfallzeit verringern. So oder so wird er am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga gegen den SV Hermersberg fehlen.