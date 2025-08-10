Trotz zahlreicher Chancen unterlag der TuS Hackenheim dem SC Hauenstein mit 0:3. Vor allem ein Abseitstor verärgerte das Team, das gegen den Titelfavoriten mutig auftrat.

Tim Hulsey nutzte die Vokabel gleich mehrfach. „Wahnsinn“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim über den Chancenwucher seines Teams, über ein nicht gegebenes Tor und über den Spielverlauf gegen den SC Hauenstein. Am Ende unterlagen die Hackenheimer dem Titelfavoriten aus der Pfalz zu Hause mit 0:3 (0:1).

„Dass wir über eine Niederlage reden müssen, ist für mich unglaublich. Wir hatten die Momente, das Spiel für uns zu entscheiden, haben sie aber nicht genutzt. Im Gegensatz zu den Hauensteinern, die ihre Momente sehr geschickt verwertet haben“, bilanzierte Hulsey. Das galt beispielsweise für das überraschende 1:0 durch Luca Schmidt in der 32. Minute. „Aber da hätten wir schon führen müssen“, sagte Hulsey und fügte an: „Nach dem Tor bis zur Pause hatten die Hauensteiner allerdings auch eine gute Phase, die wir nur mit Glück ohne einen weiteren Treffer überstanden haben.“

„Trotz der Niederlage bin ich mit unserer Leistung durchaus zufrieden.“

Tim Hulsey

In der Pause sprachen die Hackenheimer Trainer die Problemzonen an, und der TuS kam bärenstark aufs Feld zurück, hätte spätestens jetzt alles klarmachen können. Hulsey und sein Trainerpartner Pierre Merkel hatten hundertprozentige Möglichkeiten, Henrik Sperling hatte zuvor bereits einen Lattenkopfball verbucht. Besonders ärgerlich aus Hulseys Sicht war ein Treffer von Jasper Brede. „Ich bin ganz sicher, dass das Tor regelkonform war, weil Julius Oertel den Ball zurück flankt, trotzdem wird draußen die Fahne gehoben“, schimpfte Hulsey. Die Gäste behielten einen ruhigen Kopf und schlugen durch Anesu Chagonda (77.) und Justin Veith (83.) eiskalt zu. „Trotz der Niederlage bin ich mit unserer Leistung durchaus zufrieden, da war vieles dabei, was ich sehen will. Aber am Ende steht es 0:3, einfach Wahnsinn“, schloss Hulsey.

TuS Hackenheim: Reekers – Hadamitzky, Erbach, Protzel – Oertel (58. Schneider), Gäns (58. Dasli), Maier, Sperling – Hulsey (84. Bubach) – Brede (58. Steyer), Merkel (84. Baderschneider).

So geht’s weiter: am Freitag, 19.30 Uhr, bei der SG Meisenheim.