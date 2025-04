Ein Fußball-Weltmeister am Hackenheimer Felseneck in Aktion – das hat Premiere. Erik Durm, der 2014 mit Deutschland in Brasilien triumphierte, spielt regelmäßig für den Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler, der am Samstag um 18 Uhr beim TuS gastiert.

Beide Vereine verbindet eine Freundschaft, die Gäste reisen mit dem Bus an. „Ich mag die Rieschweilerer, ich schätze sie auch als Team“, sagt Tim Hulsey, der Trainer der Hackenheimer. Die Partie bildet den Auftakt zu sechs Spielen gegen Konkurrenten im Abstiegskampf. „Es ist viel gesprochen worden. Jetzt müssen Taten auf dem Platz folgen. Wir müssen als Team zusammenstehen. Jetzt gilt’s“, erklärt der TuS-Coach, der wieder auf Deniz Dasli und Henrik Sperling zurückgreifen kann, die beim 0:6 in Hüffelsheim fehlten. „Wir haben die Gegentore aufgearbeitet. Da gab es Kommunikationsprobleme zwischen den Ketten“, berichtet Hulsey und ergänzt: „Wichtig ist die richtige Körpersprache. Haben wir die, machen wir ein gutes Spiel.“