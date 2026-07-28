Der TuS Hackenheim lebt die Landesliga und erfindet sich trotzdem stets neu. Mit starken Zugängen und einer veränderten Herangehensweise in der Spielvorbereitung will TuS-Trainer Tim Hulsey das Niemandsland der Landesliga umschiffen.
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Mit Umbrüchen haben sie ihre Erfahrungen gemacht beim TuS Hackenheim. Auch in die neue Saison in der Fußball-Landesliga starten die Hackenheimer mit einigen neuen Gesichtern und mit der Hoffnung, möglichst weit vorne zu landen.„Dass wir in unserer fünften Saison in der Landesliga uns noch einmal so gut verstärken konnten, hat mich extrem gefreut“, sagt Tim Hulsey.