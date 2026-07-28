Starke TuS-Zugänge Hackenheimer Idee lautet: Freigeist trifft Tormaschine Olaf Paare 28.07.2026, 14:52 Uhr

i Spieler und Umfeld packen beim TuS Hackenheim gemeinsam an und posieren auch gemeinsam auf dem Mannschaftsfoto mit (hinten von links) Hans Steyer, Henrik Loewicke-Sperling, Michael Gilles, Alexander Merk, Deniz Dasli, Jasper Brede, Lukas Röder, Jaden Dayton, Tobias Kreuznacht, Paul Protzel, Julius Oertel, (Mitte von links) Trainer Tim Hulsey, die Vereinsfunktionäre Dirk Silvery, Wilfried Dieler, Jan Speer, Werner Wilhelm, Peter Schulze, Pascal Pies, Hermann Ristow, Klaus Rehbein, Bernd Weyd, Ottmar Odenbreit, Peter Kaul, Co-Trainer Pierre Merkel sowie (vorne von links) Niklas Wollmann, Oliver Gäns, Nils Themann, Benjamin Stellpflug, Christoph Grimm, Fabian Twardawski, Noel Schywalski, Idan Shvartsburd und Niklas Schneider. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der TuS Hackenheim lebt die Landesliga und erfindet sich trotzdem stets neu. Mit starken Zugängen und einer veränderten Herangehensweise in der Spielvorbereitung will TuS-Trainer Tim Hulsey das Niemandsland der Landesliga umschiffen.

Mit Umbrüchen haben sie ihre Erfahrungen gemacht beim TuS Hackenheim. Auch in die neue Saison in der Fußball-Landesliga starten die Hackenheimer mit einigen neuen Gesichtern und mit der Hoffnung, möglichst weit vorne zu landen.„Dass wir in unserer fünften Saison in der Landesliga uns noch einmal so gut verstärken konnten, hat mich extrem gefreut“, sagt Tim Hulsey.







Artikel teilen

Artikel teilen