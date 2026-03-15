TuS Hackenheim spielt 4:4 Haarsträubende Fehler und starke Reaktion Olaf Paare 15.03.2026, 20:22 Uhr

i Torgefährlicher Linksverteidiger: Hans Steyer (am Ball) traf erneut für seinen TuS Hackenheim. Klaus Castor

Drittes Spiel im Jahr 2026, drittes Remis für den TuS Hackenheim, der in der Tabelle nicht von der Stelle kommt. Das 4:4 gegen den SV Hermersberg hatte aber viele positive Aspekte, so trafen zwei Winterzugänge.

Der TuS Hackenheim lag mit 0:2, 1:3 und 2:4 hinten und punktete noch. Das 4:4 (2:4) gegen den Aufstiegsaspiranten SV Hermersberg kann deshalb getrost als Erfolgserlebnis gewertet werden. „Stimmt, das ist nach diesem Spielverlauf ein Punktgewinn. Vor der Partie hatte ich mir aber mehr erhofft.







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