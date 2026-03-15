Drittes Spiel im Jahr 2026, drittes Remis für den TuS Hackenheim, der in der Tabelle nicht von der Stelle kommt. Das 4:4 gegen den SV Hermersberg hatte aber viele positive Aspekte, so trafen zwei Winterzugänge.
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Der TuS Hackenheim lag mit 0:2, 1:3 und 2:4 hinten und punktete noch. Das 4:4 (2:4) gegen den Aufstiegsaspiranten SV Hermersberg kann deshalb getrost als Erfolgserlebnis gewertet werden. „Stimmt, das ist nach diesem Spielverlauf ein Punktgewinn. Vor der Partie hatte ich mir aber mehr erhofft.