Zum Saisonabschluss wartet auf Fußball-Verbandsligist SV Alemannia Waldalgesheim eine der kürzesten Fahrten. Am Sonntag um 15 Uhr sind die Grün-Weißen bei Basara Mainz zu Gast. Für die Mainzer im SVA-Aufgebot ein Heimspiel.

Einer von ihnen ist Trainer Elvir Melunovic, der erklärt: „Ich möchte die Saison unbedingt mit einem Sieg und auf Platz drei abschließen, weil ich überzeugt bin, dass das der verdiente Rang für die Jungs ist.“ Allerdings verweist der Coach auf die Klasse von Basara. In der Tat: Die Mannschaft von Trainer Shinji Okazaki hat sich in der Rückrunde extrem gesteigert und ist von Sieg zu Sieg geeilt. Am Alemannen-Kader wird sich nichts verändern. Positive Nachrichten gibt es aber von Tobias Lauterbach. Er wurde nach seiner Schambeinverletzung erfolgreich operiert. Es besteht große Hoffnung, dass der Verteidiger nach einem halben Jahr Pause in der Vorbereitung wieder einsteigen kann. „Das würde mich freuen, ich habe Tobi sehr vermisst“, sagt Melunovic.