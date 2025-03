Die 21. Saisonniederlage der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der Fußball-Landesliga war eine der wenigen, die durchaus vermeidbar waren. Beim SV Kirchheimbolanden zeigten die Kirner eine ordentliche Vorstellung und waren gleichwertig. Trotzdem verließen sie das Feld mit einer 0:3 (0:1)-Niederlage.

„Es hat sich mal wieder eine alte Fußballer-Weisheit bewahrheitet. Wenn du keine Tore schießt, kannst du auch kein Spiel gewinnen“, sagte SGK-Trainer Jens Wückert und fügte an: „Wir hatten wie die Kirchheimbolandener drei Chancen, haben sie aber allesamt nicht genutzt.“ Alex Monteiro, Rico Jelacic und Jonas Schmitz kamen jeweils frei stehend zum Abschluss, doch sie trafen die Kiste nicht. Im Gegensatz zu Nico Dannenfelser (13.), Max Höflich (56.) und Vincenzo Bilotta (90.).

„Aber es fehlt uns einfach der Spieler, der den Ball auch mal über die Linie drückt. Noch.“ Jens Wückert

„Ich hätte dieses Spiel sehen wollen, wenn wir mal in Führung gehen oder wenn wir das 1:1 machen, was beides absolut im Bereich des Möglichen lag“, erläuterte Wückert und ergänzte: „Aber es fehlt uns einfach der Spieler, der den Ball auch mal über die Linie drückt. Noch.“ Das letzte Wörtchen drückt die Hoffnung in Maxi Kuhn und Murat Aysel aus, die in der neuen Saison in der Bezirksliga für die Kirner stürmen werden.

Immerhin: Die Kirner traten komplett anders auf als in der Vorwoche, als sie beim TuS Hohenecken mit 0:11 verloren hatten. „Unser Auftreten war ein völlig anderes, sehr gut, damit kann ich leben. Aber das gilt auch für die fußballerische Vorstellung. Wir hatten sogar einen Tick mehr von der Partie“, sagte Wückert. In der Pause hatte er auf der Torwartposition wechseln müssen. Stammkeeper Sascha Glöckner war krank und ging erschöpft vom Feld, Yannick Horbach übernahm. Zudem feierte in Oliver Knight ein US-Soldat aus Baumholder seine Landesliga-Premiere.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Glöckner (46. Horbach) – Rusch (75. Altmaier), Lanz (75. Knight), Hahn, Schick – Gündesli (75. Graf) – Thiago, Ri. Jelacic – Pascher, Monteiro, Schmitz.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, in Eppenbrunn.