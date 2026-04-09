SG Hüffelsheim in Bretzenheim Gut erzogene Kerle verzichten auf Trashtalk Olaf Paare 09.04.2026, 14:07 Uhr

i Akrobatisch: Malik Yerima (rotes Trikot) zeigt seine Fähigkeiten beim Fallrückzieher. Am Sonntag geht es für ihn und seine SG Hüffelsheim in Mainz-Bretzenheim um Klarheit und wichtige Punkte. Klaus Castor

Die SG Hüffelsheim hat Platz vier im Endklassement als Ziel ausgerufen. Dafür sollten bei der abstiegsbedrohten TSG Bretzenheim drei Zähler eingefahren werden.

Ein zweites Mal kann André Weingärtner das Spiel seiner SG Hüffelsheim nicht von der Trainerbank aus verfolgen. Er fehlt erneut gesperrt, wenn sein Team am Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Verbandsliga bei der TSG Bretzenheim antritt.In Mechtersheim hatte Weingärtner für das Verlassen der Coachingzone die Rote Karte erhalten.







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