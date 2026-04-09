Die SG Hüffelsheim hat Platz vier im Endklassement als Ziel ausgerufen. Dafür sollten bei der abstiegsbedrohten TSG Bretzenheim drei Zähler eingefahren werden.
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Ein zweites Mal kann André Weingärtner das Spiel seiner SG Hüffelsheim nicht von der Trainerbank aus verfolgen. Er fehlt erneut gesperrt, wenn sein Team am Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Verbandsliga bei der TSG Bretzenheim antritt.In Mechtersheim hatte Weingärtner für das Verlassen der Coachingzone die Rote Karte erhalten.