Der Kader von Alemannia Waldalgesheim ist klein, aber durchaus fein. In der Verbandsliga ist den Grün-Weißen wieder einiges zuzutrauen, zumal in diesem Sommer der große Umbruch ausgeblieben ist.

Eine gute Defensive beschert nicht immer die Meisterschaft, wie es der Fußball-Volksmund so gerne verkündet. Sie garantiert aber eine gute und stabile Runde, wie der SV Alemannia Waldalgesheim bewiesen hat, der mit der besten Abwehr der Verbandsliga auf Rang drei eingefahren ist. In der neuen Runde soll nun die Offensive belebt werden.

„Kompakt zu stehen, war unserem Kader geschuldet. Es war das Beste für die Spieler, die wir nach dem großen Umbruch nach dem Oberliga-Abstieg hatten“, blickt SVA-Trainer Elvir Melunovic zurück und fügt direkt an: „Ich habe aber die große Hoffnung, dass wir in der Offensive wieder lebendiger werden und mehr Torgefahr entwickeln.“ Das eine tun, ohne das andere zu lassen, wird die Kunst der Waldalgesheimer sein. „Stimmt, im Fußball gilt es, Gegentore zu vermeiden und Tore zu schießen. An beiden Dingen arbeiten wir“, sagt Melunovic.

Merkels Part wird auf viele Schultern verteilt

Einen großen Umbruch gibt es in diesem Sommer nicht. Hinten und vorne müssen die Waldalgesheimer aber den Verlust von Korsettstangen verkraften. Abwehrrecke Fabrizio Haas hat aufgehört, steht nur noch für den absoluten Notfall zur Verfügung. Zudem hat Sturmspitze Pierre Merkel in Hackenheim die Trainerlaufbahn eingeschlagen. „Speziell Fabrizio hat eine große Lücke hinterlassen“, sagt Melunovic. Erschwerend kommt hinzu, dass Daniel Braun und Tobias Lauterbach aufgrund von Verletzungen erst verspätet in die Vorbereitung einsteigen konnten. Braun dürfte zum Start aber zur Verfügung stehen, bei Lauterbach kann es nach einer mehr als halbjährigen Pause September werden, bis er spielfit wird. „Ohne die Leistung der anderen zu schmälern, Tobias habe ich in der Rückrunde sehr vermisst“, sagt Melunovic und hofft auf ein baldiges Comeback des zuverlässigen Innenverteidigers.

Merkels Part in der Offensive soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Nils Gräff hat schon bewiesen, dass er zweistellig treffen kann, auch bei Tom Gürel zeigt die Leistungskurve deutlich nach oben. Und da wären ja auch die vier externen Neuen. „Wir haben da eine gute Mischung gefunden mit zwei erfahrenen Spielern und zwei ganz jungen. Ich bin optimistisch, dass wir alle vier schnell integrieren können“, sagt Melunovic. Vor allem Justin Padberg und der Ex-Binger Mahdi Mehnatgir, die die Liga kennen, sollen tragende Rollen übernehmen. „Sie sind schon sehr präsent“, freut sich der SVA-Coach.

„Paul Gebhard macht Druck, und das ist gut so. Aber wir wissen, was wir an Andrej Juric haben, und es gibt keinen Grund, etwas zu ändern.“

Elvir Melunovic

Die Zugänge treffen auf ein intaktes und harmonisches Umfeld. Die Infrastruktur an der Waldstraße stimmt, der Vorstand des SVA ist rührig, das Trainerteam arbeitet professionell – bei der Alemannia lässt es sich aushalten und auf den Fußball konzentrieren. Der optimale Nährboden, um sich gut zu entwickeln. Ein perfektes Beispiel dafür ist Andrej Juric. Der Torwart überzeugte mit starken Leistungen und hatte großen Anteil an der geringen Gegentorzahl. Verständlich, dass er mit einem Bonus in die Runde geht. „Paul Gebhard macht Druck, und das ist gut so. Aber wir wissen, was wir an Andrej haben, und es gibt keinen Grund, etwas zu ändern“, sagt Melunovic. Auch die Kapitänsrolle bleibt in bewährten Händen. Braun geht voran und übernimmt die notwendigen Führungsaufgaben. Sein Stellvertreter muss nach dem Abgang von Haas noch bestimmt werden.

Seit Jahren vertrauen die Waldalgesheimer einem 5-3-2-System, das perfekt zum Kader passt und in dem Melunovic viele Vorteile sieht. Doch der Coach möchte sich darauf nicht versteifen. Er sagt ganz allgemein: „Im modernen Fußball gibt es die Tendenz, flexibler zu werden. Du startest mit einer Grundordnung, die du je nach Erfolg oder Misserfolg veränderst, also an eine Führung oder einen Rückstand anpasst.“ Genau daran arbeitete der Alemannen-Coach mit seinen Jungs in der Vorbereitung, wie er berichtet: „Ich versuche, mich da selbst weiterzuentwickeln, aber auch die Mannschaft voranzubringen. Deshalb haben wir vieles getestet. Und was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Es wird spannend zu sehen sein, wie wir das in die Runde transportieren können.“

Taktische Feinheiten, die Integration der Zugänge, der Gesundheitszustand und die Formkurve von Leistungsträgern – es gibt viele Aspekte, die bestimmen, wie eine Saison verläuft. Das wissen sie an der Waldstraße. Doch sicher ist auch: Gelingt es wieder, ein Bollwerk zu formen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das Saisonziel, ins obere Tabellendrittel zu kommen, realisieren lässt.

Prognose: Für ganz oben muss alles passen

Die Alemannia spielt eine solide Runde zwischen Gut und Böse. Wenn alles optimal läuft, kann sie auch nach ganz oben schielen. Doch dafür müssen die Leistungsträger verletzungsfrei bleiben und die Zugänge zünden.

SV Alemannia Waldalgesheim

Zugänge: Mahdi Mehnatgir (FC Aksu Diyar Mainz), Justin Padberg (TSG Bretzenheim), Amar Kurtagic (TSV Mommenheim), Manel Goncalves (RW Walldorf), Henry Kreling (eigene U19).

Abgänge: Fabrizio Haas (Laufbahn beendet), Pierre Merkel (TuS Hackenheim), Teo Fakas (Spvgg Ingelheim), Bastien Etienne, Andreas Michailides, Seiichi Nagayoshi (alle Ziel unbekannt).

Tor: Andrej Juric, Paul Gebhard, Joshua Neumann, Noah Dittrich.

Abwehr: Philipp Gänz, Justin Padberg, Manel Goncalves, Daniel Braun, Tobias Lauterbach, David Shamshon.

Mittelfeld: Ayaoui Atanley, Amar Kurtagic, Mahdi Mehnatgir, Konstantin Ludwig, Ben Grünewald, Henry Kreling, Joshua Iten, Bertin Gelenbevi.

Angriff: Marlon Pira, Nils Gräff, Tom Gürel.

Trainer: Elvir Melunovic.

Saisonziel: Platz im oberen Tabellendrittel.

Favoriten: TuS Mechtersheim, TB Jahn Zeiskam.