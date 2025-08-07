Eine Woche vor dem großen Heimderby gegen Eintracht Bad Kreuznach möchte die SG Hüffelsheim ihre gute Start-Verfassung festigen. Die Reise führt sie zum SV Steinwenden.

Das erste Auswärtsspiel in der Verbandsliga erinnert irgendwie an die Landesliga. Die SG Hüffelsheim reist wie so oft in den vergangenen Jahren in die Westpfalz ins Umland von Kaiserslautern, ist am Samstag um 17 Uhr zu Gast beim SV Steinwenden, der sein Kirmesspiel bestreitet.

„Im Gegensatz zu uns haben die Steinwendener schon einige Jahre Verbandsliga gespielt. Das ist ein Gegner, vor dem wir auf der Hut sein müssen“, sagt SGH-Trainer André Weingärtner. Für die Steinwendener beginnt die Saison mit einem Aufsteiger-Doppelpack. Zum Auftakt unterlagen sie dem TuS Hohenecken, nun sollen gegen die Hüffelsheimer die ersten Punkte her.

Die Qual der Wahl ist harte Arbeit

Die Gäste reisen mit einem vollen Bus an. Bis auf Nico Najda, der kurz vor der Rückkehr ins Training steht, und Christian Hahn, der nach seiner Kopfverletzung aus dem Marienborn-Spiel noch krankgeschrieben ist, kann Weingärtner auf seinen kompletten Kader bauen. Tim Krafft kehrt aus dem Urlaub zurück und könnte angesichts seiner starken Vorbereitung direkt wieder eine Alternative werden. Zudem zeigte das Pokalspiel in Weinsheim, wie breit der SGH-Kader mittlerweile ist. Weingärtner mischte kräftig durch. „Das tut uns gut, weil wir die Belastung auch mal verteilen können“, sagt der Coach, der beispielsweise auf der Neuner-Position Simon Scherer und Tim Reidenbach jeweils 45 Minuten von der Leine ließ.

Die Qual der Wahl ist aber harte Arbeit, wie Weingärtner berichtet: „Einen so großen Kader bei Laune zu halten, ist für das Trainerteam durchaus schwierig. Es funktioniert nur mit einem intakten Gruppengefüge und einer Kommunikation, an der sich alle beteiligen.“ Dabei kann sich der Coach auf sein Trainerteam verlassen. Tim Müller als Kadermitglied, David Holste als Menschenfänger, aber auch Richard Voigtländer und Clemens Fränzl, der eine Fahrgemeinschaft mit den Mainzer Spielern bildet, bringen sich da intensiv ein. „Ich bin zwar der Vorgesetzte, versuche aber, alle auf Augenhöhe mitzunehmen“, erläutert Weingärtner.