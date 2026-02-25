Ligenreform im Südwesten Große Zustimmung: Nächste Schritte werden eingeleitet Olaf Paare 25.02.2026, 14:07 Uhr

i Packenden Fußball von der B-Klasse bis in die Verbandsliga soll die Ligenreform des SWFV garantieren. Auch der FC Bad Sobernheim (rote Trikots) und der TuS Waldböckelheim werden sich dann ihre optimale Position im Ligenbaum suchen müssen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Alle Vereine des SWFV konnten sich auf drei Regionalkonferenzen ein umfassendes Bild von der geplanten Ligenreform machen. In Bretzenheim wurden auch Antworten auf offene Fragen gegeben.

Das Interesse war riesig. Rund 200 Vereinsvertreter bevölkerten die Kronenberghalle in Bretzenheim, um sich bei einer Regionalkonferenz über die geplante Ligenreform im Südwestdeutschen Fußballverband zu informieren. Als „absolut positiv“ empfand Thomas Dubravsky, Vorsitzender des Fußballkreises Bad Kreuznach, den Austausch mit den Klubs, zu dem die Presse nicht zugelassen war.







