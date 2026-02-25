Alle Vereine des SWFV konnten sich auf drei Regionalkonferenzen ein umfassendes Bild von der geplanten Ligenreform machen. In Bretzenheim wurden auch Antworten auf offene Fragen gegeben.
Das Interesse war riesig. Rund 200 Vereinsvertreter bevölkerten die Kronenberghalle in Bretzenheim, um sich bei einer Regionalkonferenz über die geplante Ligenreform im Südwestdeutschen Fußballverband zu informieren. Als „absolut positiv“ empfand Thomas Dubravsky, Vorsitzender des Fußballkreises Bad Kreuznach, den Austausch mit den Klubs, zu dem die Presse nicht zugelassen war.