Neue Torhüter-Facette Grimm steht TuS Hackenheim nicht mehr zur Verfügung Olaf Paare 17.09.2026, 12:36 Uhr

i Steht dem TuS Hackenheim nicht mehr zur Verfügung: Torwart Christoph Grimm (gelbes Trikot). Edgar Daudistel

Nach dem befreienden 7:0 im Kerbespiel will der TuS Hackenheim auch beim SC Hauenstein seinen Formanstieg unter Beweis stellen. In dieser Woche wird aber vor allem über die Torhüterposition diskutiert.

Die Torwart-Rotation beim TuS Hackenheim hat eine unerwartete Wendung genommen. Am Samstag um 17 Uhr beim SC Hauenstein wird erstmals Tristan Behrend den Kasten des Fußball-Landesligisten hüten. Der Zugang von der TSG Planig war als vermeintliche Nummer drei in die Saison gestartet.







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