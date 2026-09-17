Nach dem befreienden 7:0 im Kerbespiel will der TuS Hackenheim auch beim SC Hauenstein seinen Formanstieg unter Beweis stellen. In dieser Woche wird aber vor allem über die Torhüterposition diskutiert.
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Die Torwart-Rotation beim TuS Hackenheim hat eine unerwartete Wendung genommen. Am Samstag um 17 Uhr beim SC Hauenstein wird erstmals Tristan Behrend den Kasten des Fußball-Landesligisten hüten. Der Zugang von der TSG Planig war als vermeintliche Nummer drei in die Saison gestartet.