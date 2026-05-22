Der Abgang von Nils Gräff zur SG Hüffelsheim tut weh, doch Alemannia Waldalgesheim setzt weiter konsequent auf den Weg, Talente aus der Region in der Verbandsliga zu etablieren.
Lesezeit 1 Minute
Er hilft seit Wochen im Verbandsliga-Kader aus, zur neuen Saison wird Fußballer Nils Schwarz endgültig befördert. Der Leistungsträger der zweiten Mannschaft gehört dann fest dem Kader der ersten Garde an. „Er lernt sehr schnell, wie wir spielen und was bei uns notwendig ist“, lobt SVA-Trainer Elvir Melunovic den Nachwuchsspieler.