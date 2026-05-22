Alemannia befördert Spieler Gräff-Nachfolger gefunden: Nils für Nils Olaf Paare 22.05.2026, 19:17 Uhr

i Das Trikot ist beflockt: Nils Schwarz (Mitte) rückt fest in den Verbandsliga-Kader von Alemannia Waldalgesheim auf. Sehr zur Freude von Sportvorstand Hans-Joachim Blum (links) und Jörg Schniering (Sportlicher Leiter). SV Alemannia Waldalgesheim/Blum

Der Abgang von Nils Gräff zur SG Hüffelsheim tut weh, doch Alemannia Waldalgesheim setzt weiter konsequent auf den Weg, Talente aus der Region in der Verbandsliga zu etablieren.

Er hilft seit Wochen im Verbandsliga-Kader aus, zur neuen Saison wird Fußballer Nils Schwarz endgültig befördert. Der Leistungsträger der zweiten Mannschaft gehört dann fest dem Kader der ersten Garde an. „Er lernt sehr schnell, wie wir spielen und was bei uns notwendig ist“, lobt SVA-Trainer Elvir Melunovic den Nachwuchsspieler.







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