Erst nach einer schwachen ersten Hälfte nimmt das Landesliga-Derby in Winterbach Fahrt auf. Das Stürmer-Duo des FC Schmittweiler glänzt einmal mehr, doch die Dose wird von einem Außenbahnrenner geöffnet.
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Ein Sonntagsschuss und ein gewonnener Zweikampf an der eigenen Eckfahne – Tim Glas vom FC Schmittweiler-Callbach drückte dem Derby der Fußball-Landesliga beim SV Winterbach seinen Stempel auf. Fünf bärenstarke Minuten, in denen die Gäste sehr effektiv zur Stelle waren, reichten am Ende aus, um mit 3:0 (0:0) zu gewinnen und den obligatorischen Derbysieger-Derbysieger-Jubelkreis anzustimmen.