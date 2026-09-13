FCS jubelt in Winterbach Glas erzwingt die Führung und wird von allen geherzt Olaf Paare 13.09.2026, 12:10 Uhr

i Er ist derzeit kaum zu stoppen: Michael Hammerschmidt (blaues Trikot) traf im siebten Pflichtspiel in Folge für den FC Schmittweiler. In dieser Szene stellen ihn die Winterbacher Sebastian Fett (links) und Efe Görlek. Klaus Castor

Erst nach einer schwachen ersten Hälfte nimmt das Landesliga-Derby in Winterbach Fahrt auf. Das Stürmer-Duo des FC Schmittweiler glänzt einmal mehr, doch die Dose wird von einem Außenbahnrenner geöffnet.

Ein Sonntagsschuss und ein gewonnener Zweikampf an der eigenen Eckfahne – Tim Glas vom FC Schmittweiler-Callbach drückte dem Derby der Fußball-Landesliga beim SV Winterbach seinen Stempel auf. Fünf bärenstarke Minuten, in denen die Gäste sehr effektiv zur Stelle waren, reichten am Ende aus, um mit 3:0 (0:0) zu gewinnen und den obligatorischen Derbysieger-Derbysieger-Jubelkreis anzustimmen.







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