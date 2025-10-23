SG Hüffelsheim in Kandel Gipfeltreffen der beiden starken Aufsteiger Florian Unckrich 23.10.2025, 15:27 Uhr

i Nach dem Derby ist vor dem Aufsteiger-Duell: Mostafa El-Haiwan (rotes Trikot) und seine Hüffelsheimer reisen nun zum FC Bienwald Kandel. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Dass ein Aufsteiger direkt in der Spitzengruppe mitmischt, ist schon ungewöhnlich. Dass gleich zwei neue Mannschaften vorne dabei sind, hat Seltenheitswert. Nun kommt es zum Duell der beiden.

Die SG Hüffelsheim steht vor einem echten Topspiel: Beim FC Bienwald Kandel, aktuell Zweiter der Verbandsliga, geht es am Sonntag um 15.30 Uhr für die beiden starken Aufsteiger im direkten Duell um mehr als drei Punkte. Mit einem Sieg könnten die SGH-Fußballer mit dem Gastgeber gleichziehen und sich endgültig in der Spitzengruppe festsetzen.







