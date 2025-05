Es wird noch einmal richtig eng für den FC Schmittweiler-Callbach im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Die 0:6-Niederlage in Rieschweiler und die Verletzung von Torwart Jakob Hill treffen den Aufsteiger ins Mark.

Einen gebrauchten Tag erlebte der FC Schmittweiler-Callbach. Nicht nur das 0:6 (0:1) bei der SG Rieschweiler schmerzte. Zusätzlich musste der Fußball-Landesligist mangels Auswechselspielern die Partie zu zehnt beenden, da sich Torwart Jakob Hill schwer verletzte.

In der 80. Minute musste der Schlussmann mit einem Cut unter dem Auge raus. Bitter: Auch der andere FCS-Torwart, Lucas Frenger, fehlt seit Monaten mit einer Gesichtsverletzung. „In Sachen Torhütern sind wir nicht gerade reich gesegnet. Ich hoffe sehr, dass es bei Jakob nicht allzu schlimm ist und er wieder in die Kiste kann“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar. Raphael Decker, wenige Minuten zuvor als Feldspieler eingewechselt, streifte sich den Torwartdress über. Bei Frengers Verletzung war er ebenfalls ins Tor gerückt. „Auch mit zehn Mann und einem Feldspieler im Tor kannst du kämpfen. Wir dürfen uns nicht so hängen lassen“, sagte Yasar über vier späte Gegentore.

„Wenn du merkst, vorne wird es nichts, musst du einfach mal gut verteidigen und nicht so katastrophal wie wir.“

Murat Yasar

Mit der Jugendlichkeit seines Teams wollte er die Niederlage nicht begründen. „Diese Mannschaft ist in den Spielen zuvor ja auch anders aufgetreten“, sagte der Coach. Nach einem schwachen Start fingen sich die Schmittweilerer, nutzten aber ihre Möglichkeiten nicht. „Wir sind mehrfach alleine auf den Torwart zu“, haderte Yasar. Dabei gab es keinen einzelnen Chancentod, viele Akteure vergaben. „Wenn du merkst, vorne wird es nichts, musst du einfach mal gut verteidigen und nicht so katastrophal wie wir“, bemängelte der Coach, der mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz ergänzte: „Wir haben noch vier Punkte Vorsprung. Vor der Saison hätten wir das unterschrieben, auch wenn wir in Rieschweiler eine Chance haben liegen lassen.“ Für die SG trafen: Sven Mayer (17., 67.), Finn Kettenring (48.), Simon Hauk (86.), Oscar Diehl (89.) und Luis Neumüller (90.).

FCS: Hill – Moorhead – C. Rech, Renner, Heimann (72. Atama) – Stibitz (72. Decker), Görlek, J. Rech, Naujoks – A. Rech, Scherer.

So geht’s weiter: am Samstag, 16 Uhr, gegen die SG Eppenbrunn.