Geniestreiche und Slapstick prägen Knaller-Derby

Am Jahrmarkts-Freitag unterlag die SG Eintracht Bad Kreuznach in Hüffelsheim mit 1:4. Am Vorabend des ersten Advents revanchierte sie sich mit einem mitreißenden 6:4-Sieg vor einer tollen Kulisse. Die große Analyse inklusive Bildergalerie zum Derby.
Lesezeit 6 Minuten
Auch in der Disziplin Sonderapplaus bestand das runderneuerte Nahe-Stadion seine Feuertaufe. Als Edis Sinanovic und David Molnar nach ihren Auswechslungen im Knaller-Derby gegen die SG Hüffelsheim über die Laufbahn liefen, wurden die Spieler der SG Eintracht Bad Kreuznach mit schallendem Applaus bedacht.