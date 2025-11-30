Eintracht brilliert beim 6:4 Geniestreiche und Slapstick prägen Knaller-Derby Olaf Paare 30.11.2025, 12:51 Uhr

i Unbändiger Jubel: Deniz Darcan (mit Kapitänsbinde) bejubelt sein 4:2 aus mehr als 40 Metern mit den SGE-Teamkollegen (von links) Ilker Yüksel, Edis Sinanovic, Leo Blenske und David Molnar. Castor Klaus. Klaus Castor

Am Jahrmarkts-Freitag unterlag die SG Eintracht Bad Kreuznach in Hüffelsheim mit 1:4. Am Vorabend des ersten Advents revanchierte sie sich mit einem mitreißenden 6:4-Sieg vor einer tollen Kulisse. Die große Analyse inklusive Bildergalerie zum Derby.

Auch in der Disziplin Sonderapplaus bestand das runderneuerte Nahe-Stadion seine Feuertaufe. Als Edis Sinanovic und David Molnar nach ihren Auswechslungen im Knaller-Derby gegen die SG Hüffelsheim über die Laufbahn liefen, wurden die Spieler der SG Eintracht Bad Kreuznach mit schallendem Applaus bedacht.







