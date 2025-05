Gemischte Gefühle herrschten nach dem Abpfiff bei den Fußballern des TuS Hackenheim. Auf der einen Seite war da die Enttäuschung über die 0:3 (0:2)-Niederlage beim SV Nanzdietschweiler nach zuvor fünf unbesiegten Partien. Auf der anderen Seite dürfen sich die Hackenheimer freuen, dass sie ein weiteres Jahr in der Landesliga auflaufen. Da der SV Rodenbach (gegen die SG Hüffelsheim) und der SV Hinterweidenthal (in Hohenecken) unterlagen, können sie die Hackenheimer nicht mehr einholen.

„Im Moment überwiegt die Enttäuschung, dass wir verloren haben“, sagte TuS-Trainer Tim Hulsey nach dem Schlusspfiff, um gleich hinterherzuschieben: „Spätestens am Montag gucken wir nach vorne und freuen uns über den Klassenverbleib.“ Zufrieden war er auch mit Blick auf die vergangenen Wochen, in denen sein Kollektiv viele wichtige Punkte geholt hatte.

„Wir haben es nicht geschafft, von der Nummer eins bis zur Nummer 15 Normalform zu erreichen.“

Tim Hulsey

An die Leistungen der zurückliegenden Partien konnte der TuS jedoch nicht anknüpfen. „Wir haben es nicht geschafft, von der Nummer eins bis zur Nummer 15 Normalform zu erreichen“, resümierte der Hackenheimer Trainer, der mit einem Doppel- und einem Dreifachwechsel (58., 78.) versuchte, neue Impulse zu setzen.

Die Nanzdietschweilerer, die wieder auf den Klassenverbleib hoffen dürfen, gingen durch zwei Standardtore in Führung. In Minute 32 beförderte Paul Kopp einen Eckball mit dem Kopf ins Tor, direkt vor der Pause stellte er auf 2:0 (45.+3). Die Hackenheimer probierten in der zweiten Hälfte viel und setzten den Gegner unter Druck, nur mit dem Toreschießen klappte es nicht. Nach einem Fernschuss von Niklas Wollmann, den der Torhüter abwehrte, war Chris Menger zwar zur Stelle, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Und so erhöhte der Gegner kurz vor Schluss auf 3:0.

TuS Hackenheim: Marschall – Oertel (58. Schneider), Protzel, Dasli, Sadeghi (58. Gilles) – Sperling, Maier (78. Bubach), Gäns (78. Kienle), Wollmann (78. L. Dudek) – Menger, Steyer.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TuS Hohenecken.