1:4-Niederlage in Zeiskam Gegner zittert, doch die SGH nutzt es nicht aus Olaf Paare 17.05.2026, 19:56 Uhr

i Enteilt: Simon Scherer (rotes Trikot) traf erneut für die SG Hüffelsheim. Klaus Castor

Da war irgendwie mehr drin für die SG Hüffelsheim. Der Aufsteiger unterlag mit 1:4 bei TB Jahn Zeiskam und rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab.

Die SG Hüffelsheim löste bei TB Jahn Zeiskam eine Gefühls-Achterbahn aus. Der Gast von der Nahe ging in Führung, die Gastgeber sahen ihre Chancen auf den zweiten Platz der Fußball-Verbandsliga schwinden und bekamen das große Zittern. Doch am Ende setzte sich der Favorit mit 4:1 (1:1) durch, und da Kontrahent Basara Mainz patzte, bejubelten die Zeiskamer nach Spielende sogar die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga.







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