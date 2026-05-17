Da war irgendwie mehr drin für die SG Hüffelsheim. Der Aufsteiger unterlag mit 1:4 bei TB Jahn Zeiskam und rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab.
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Die SG Hüffelsheim löste bei TB Jahn Zeiskam eine Gefühls-Achterbahn aus. Der Gast von der Nahe ging in Führung, die Gastgeber sahen ihre Chancen auf den zweiten Platz der Fußball-Verbandsliga schwinden und bekamen das große Zittern. Doch am Ende setzte sich der Favorit mit 4:1 (1:1) durch, und da Kontrahent Basara Mainz patzte, bejubelten die Zeiskamer nach Spielende sogar die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga.