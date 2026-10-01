Mit einem neuen Trainer stellt sich Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen beim VfR Baumholder vor, der nach 14 Gegentore und drei Niederlagen in Folge wieder ein anderes Gesicht zeigen möchte. Allerdings fehlen wichtige Akteure.
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Eigentlich hat es der VfR Baumholder am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga schon schwer genug. Schwer gerupft in den vergangenen drei Partien, dabei mit 14 Gegentreffern bestrichen, und die Abstiegsrängen im Nacken müssen sich die VfR-Jungs um die Trainer Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal im Brühl-Stadion Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen stellen.