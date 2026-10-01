Der FV Dudenhofen gastiert Gegner des VfR Baumholder hat den Trainer gewechselt Sascha Nicolay 01.10.2026, 10:44 Uhr

i Joshua Fuchs (links) und sein VfR Baumholder möchten am Sonntag gegen den FV Dudenhofen ihr Tor besser verteidigen als in den vergangenen Spielen. Stefan Ding

Mit einem neuen Trainer stellt sich Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen beim VfR Baumholder vor, der nach 14 Gegentore und drei Niederlagen in Folge wieder ein anderes Gesicht zeigen möchte. Allerdings fehlen wichtige Akteure.

Eigentlich hat es der VfR Baumholder am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga schon schwer genug. Schwer gerupft in den vergangenen drei Partien, dabei mit 14 Gegentreffern bestrichen, und die Abstiegsrängen im Nacken müssen sich die VfR-Jungs um die Trainer Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal im Brühl-Stadion Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen stellen.







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