Reine Nervensache dürfte das Verbandsliga-Spiel des VfR Baumholder am Sonntag bei der TSG Pfeddersheim werden. Ein Duell auf der Kellertreppe, in der Kopfkino besser keine Rolle spielen sollte.

Der TSG Pfeddersheim geht es wie dem VfR Baumholder. Das Damoklesschwert des zweiten Abstiegs in Folge schwebt über den Vereinen. Und so treffen sich beide am Sonntag (15 Uhr) zu einem Duell auf der Kellertreppe der Fußball-Verbandsliga, einem Spiel, in dem es auch auf den Umgang mit dem eigenen Kopfkino ankommen könnte.

Christian Schübelin, der Trainer des VfR Baumholder, ist aber eigentlich guter Dinge, dass seine Mannschaft ihr Lichtspieltheater in der Birne einigermaßen im Griff hat. Er sagt: „Ich setze auf den Rüssingen-Faktor. Dort waren wir in einer großen sportlichen Druck-Situation und haben sie in positive Energie umgewandelt.“ Nun ist die TSG Pfeddersheim, obwohl nur zwei Tabellenplätze besser, nicht Rüssingen. „Das ist eine starke, abgezockte Truppe, die sicher mehr Qualität hat, als es der Tabellenplatz aussagt“, bestätigt Schübelin.

Anspannung im Training spürbar

Zuversicht ist trotzdem angesagt beim VfR Baumholder – und das nachvollziehbarerweise. Das 2:2 gegen Eintracht Bad Kreuznach und vor allem die gute erste Halbzeit haben gezeigt, dass die Baumholderer gefestigt daherkommen. „Die Leistung, aber natürlich auch das späte Tor zum Ausgleich, geben uns ein gutes Gefühl“, sagt Schübelin.

Gleichwohl ist der Akt in Pfeddersheim nichts anderes als ein Sechs-Punkte-Spiel. Drei Punkte (bei zwei bestrittenen Partien weniger) hat der VfR Baumholder mehr als sein Gastgeber, der auf dem ganz gefährlichen drittletzten Rang steht, der – Stand jetzt – den Abstieg bedeuten würde. „Es geht für beide Mannschaften um viel. Man kann mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen“, weiß Schübelin. Das sorgt für Anspannung, die sich mitunter auch entladen kann. Zumindest war es beim VfR so: „Ein bisschen zu nickelig“ sei die Trainingswoche gewesen, findet Schübelin und kennt neben der Tabellenlage einen weiteren Grund: „Unsere Personalsituation ist besser geworden, das erhöht den Konkurrenzdruck.“

Die Achse des VfR Baumholder muss funktionieren

Zum Beispiel ist Elias Ludwig wieder eine Option für die Defensive, und selbst bei Danny Lutz, dessen Muskelverletzung sich glücklicherweise nicht als Faserriss herausgestellt hat, besteht Hoffnung. Allerdings hat sich Lucca Buchner an der Kniescheibe verletzt und droht auszufallen.

Wie zuletzt erwartet Schübelin von seiner Achse, seinem Zentrum, das die Innenverteidiger Dominic Schübelin und Jonas Brenner sowie Marius Gedratis und Niklas Alles im Mittelfeld bilden, „dass sie funktioniert“. Mit Tempo über außen sowie großer Kampf- und Laufbereitschaft soll Pfeddersheim in die Knie gezwungen werden.

Worauf Schübelin sicher verzichten kann, ist eine Entscheidung der Partie in der Nachspielzeit. Wobei – er hat ja Finn Kley. Der VfR-Angreifer entschied sowohl in der vergangenen Oberligasaison als auch jetzt in der Hinrunde die Heimpartien jeweils in der 95. Minute zugunsten des VfR. Dass Pfeddersheim vor knapp einem Jahr im Oberliga- Heimspiel gegen den VfR aus einem 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit noch einen 2:1-Sieg machte, daran muss ja kein Baumholderer mehr denken. Kopfkino aus!