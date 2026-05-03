Die SG Meisenheim schleicht sich auf leisen Sohlen an, an die Tür zur Verbandsliga zu klopfen. Der 27. Spieltag der Landesliga erlangt dabei bahnbrechenden Charakter.
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Die Ausgangslage könnte kaum besser sein. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga in eigener Hand. Siegt sie in den ausstehenden drei Spielen, hat sie auf jeden Fall den Aufstiegsrunden-Platz sicher. Zu verdanken hat sie dieses Szenario dem eigenen 4:1 (2:0)-Sieg über die SG Rieschweiler und den überraschenden Niederlagen der Konkurrenz aus Hauenstein und Hermersberg.