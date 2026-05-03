SG Meisenheim gewinnt 4:1 Gegen den Weltmeister rotiert wie die Weltmeister Olaf Paare 03.05.2026, 19:24 Uhr

i Hendrik Hautz (weißes Trikot) und die SG Meisenheim sind derzeit in einer starken Form. Platz zwei winkt. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Meisenheim schleicht sich auf leisen Sohlen an, an die Tür zur Verbandsliga zu klopfen. Der 27. Spieltag der Landesliga erlangt dabei bahnbrechenden Charakter.

Die Ausgangslage könnte kaum besser sein. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga in eigener Hand. Siegt sie in den ausstehenden drei Spielen, hat sie auf jeden Fall den Aufstiegsrunden-Platz sicher. Zu verdanken hat sie dieses Szenario dem eigenen 4:1 (2:0)-Sieg über die SG Rieschweiler und den überraschenden Niederlagen der Konkurrenz aus Hauenstein und Hermersberg.







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