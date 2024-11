Meisenheim. An die Sportfreunde aus Bundenthal haben die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied keine guten Erinnerungen. Zwei 0:4-Niederlagen kassierten die Schützlinge von SGM-Trainer Jens Bohr in der Vorsaison. Am Sonntag um 14.30 Uhr wollen sie es besser machen, dann geht es nach Bundenthal und erstmals in dieser Spielzeit gegen die SF.