VfR Baumholder siegt auswärts Gedratis-Verletzung trübt die Superleistung etwas 09.11.2025, 20:04 Uhr

i Christian Schübelin freut sich über eine großartige Vorstellung seines VfR Baumholder, der sich beim TuS Bedesbach-Patersbach mit 5:2 durchsetzte. Stefan Ding

Finn Kley war der Mann des Tages des VfR Baumholder bei einem heißen Landesliga-Derby beim TuS Bedesbach-Patersbach. Der VfR Baumholder ist nun wieder alleiniger Zweiter.

Ganz am Schluss floss doch noch Wermut in den Freudenbecher des VfR Baumholder. Marius Gedratis zog sich eine Gesichtsverletzung zu und musste sich im Krankenhaus in Kusel einer eingehenden Untersuchung unterziehen. Die genaue Diagnose steht noch aus, aber die Verletzung dämpfte die Freude der Baumholderer über eine Superleistung und einen 5:2-Sieg nach 0:2-Rückstand beim TuS Bedesbach-Patersbach dann doch etwas.







Artikel teilen

Artikel teilen