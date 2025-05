Zehn Minuten vor Schluss schien im Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim der Abstieg des VfR Baumholder besiegelt zu sein. Doch dann demonstrierte Marius Gedratis wieder einmal seine großartige Schusstechnik und zirkelte eine Ecke mit Unterstützung des böigen Winds direkt zum 2:2-Ausgleich und damit zum Endstand ins Tor.

Dieser Treffer öffnete den Baumholderern die Tür zur Rettung in der Fußball-Verbandsliga noch einmal einen Spalt breit. Am Sonntag in Dudenhofen hat die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin womöglich noch eine allerletzte Chance. Doch es muss viel zusammenkommen, damit die Baumholderer in der kommenden Saison nicht in der Landesliga ran müssen.

„Wenn ein Motor immer im roten Bereich läuft, brennen hat irgendwann die Kolben durch“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Eine Chance haben die Westricher dann, wenn sie Fünftletzter werden. Das ist am letzten Spieltag möglich, wenn auch sehr schwierig. Der VfR muss dafür beim FV Dudenhofen gewinnen, der wieder die Tabellenführung übernommen hat und mit einem Dreier gegen Baumholder Meister der Verbandsliga und Direktaufsteiger in die Oberliga wäre. Sollte dieser Sensationssieg der Baumholderer tatsächlich zustande kommen, muss der VfR weiter hoffen, dass der FK Pirmasens II beim VfB Bodenheim verliert. Geschähe auch das, wären Baumholder und Pirmasens punktgleich, und ein Entscheidungsspiel um den fünftletzten Platz müsste ausgetragen werden. Doch selbst der Sieger dieser Partie wäre nicht gerettet, sondern müsste hoffen, dass sowohl der Tabellen-Zweite der Oberliga als auch der Zweite der Verbandsliga den Sprung eine Etage nach oben schaffen.

„Wir kämpfen bis zum Schluss, aber wir müssen auch realistisch sein. Das ist jetzt schon sehr schwierig“, sagte Coach Schübelin. Seiner Mannschaft attestierte einmal mehr, „alles gegeben“ zu haben. Der Trainer stellte aber auch klar: „Wir können in der Verbandsliga einfach nur mitmischen, wenn wir immer am Limit spielen – und das geht eigentlich nicht. Wenn ein Motor immer im roten Bereich läuft, brennen hat irgendwann die Kolben durch.“

Unnötiger Elfmeter als Genickbruch

Gegen Bretzenheim brauchte der VfR zunächst Glück bei einem gegnerischen Pfostenschuss und eine starke Parade von Michel Schmitt. Überhaupt bot der Keeper wieder eine Klasseleistung. Der VfR fing sich dann rasch und ging durch ein Eigentor von Serdal Günes nach einem strammen Schuss von Danny Lutz in Führung (19.). Doch dieser Vorsprung hielt nur acht Minuten. Dann verursachte Miguel Schäfer einen vollkommen überflüssigen Elfmeter. „Der Bretzenheimer Spieler ist mit dem Rücken zum Tor aus dem Strafraum gelaufen, und Miguel rennt ihn von hinten um“, seufzte Schübelin, der dem Youngster aber keinen Vorwurf machen wollte. Lukas Fischer verwandelte zum 1:1 (27.).

„Das Tor war unser Genickbruch im ersten Abschnitt. Wir haben nach diesem 1:1 total den Faden verloren“, sagte Schübelin und ergänzte: „Wir haben nur noch versucht, irgendwie mit dem Unentschieden in die Pause zu kommen.“ Daraus wurde nichts. Nach einer Ecke traf Lukas Helbach per Hackentrick zum 2:1 für die Gäste (43.).

Mut der Verzweiflung und ein überragender Schmitt

Die zweiten 45 Minuten gingen die Baumholderer mit dem Mut der Verzweiflung an. „Wir haben alles riskiert und alles nach vorne geworfen“, sagte Schübelin, der einräumte: „Wenn Bretzenheim seine Konter besser spielt, dann wären wir chancenlos gewesen.“ Doch die Gäste ließen ihre Möglichkeiten liegen. Mal rettete der Pfosten und ziemlich oft der überragende Schmitt. Und so blieb der VfR Baumholder im Spiel, bis Gedratis mit seiner Klasse-Ecke den Ausgleich schaffte (80.).

Am Ende hätte der VfR sogar noch als Sieger vom Platz gehen können. In der Nachspielzeit fand eine weitere Ecke – diesmal von Niklas Alles getreten – Lucas Alves da Silva. Doch der Kopfball des Brasilianers flog über das Tor (90.+2). Die Rote Karte gegen Julian Röhrig wegen einer Handnotbremse spielte keine Rolle mehr (90.+4). Nun muss der VfR eben hoffen, dass Weihnachten, Geburtstag und Ostern auf einen Tag fallen und die Rettung doch noch durch einige Hintertüren gelingt.

VfR Baumholder – TSG Bretzenheim 2:2 (1:2)

VfR Baumholder: Schmitt – Fuchs (71. Lind), Brenner, Ludwig, Röhrig – Gedratis – Schäfer (46. Allkofer), Alles, Tajik (81. Kley) – Lucas.

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Serdal Günes (19. Eigentor), 1:1 Lukas Fischer (27. Foulelfmeter), 1:2 Lukas Helbach (43.), 2:2 Gedratis (80.).

Rote Karte: Röhrig (VfR/90.+4/Handnotbremse)

Nächste Aufgabe für den VfR: Am Sonntag beim FV Dudenhofen.